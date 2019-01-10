Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

фото с официальной страницы ХК "Сибирь" во "Вконтакте"

Хоккеисты новосибирской "Сибири" смогли забить четыре шайбы в ворота соперников — череповецкой "Северстали".

Игра началась довольно сдержанно для сибиряков. Гости чаще атаковали и вели себя более агрессивно на льду. Первый гол череповецкие хоккеисты забили в первой десятиминутке, затем увеличили разрыв до двух очков. За 8 минут до окончания периода "Сибирь" оказалась в большинстве и смогла реализовать его: гол в ворота соперников отправил Александр Логинов. "Помог" ему в этом игрок "Северстали", который срезал шайбу в свои ворота.

Во втором периоде гости снова активно атаковали и вывели счет на уровень 1:3. Второй гол новосибирской команде принёс Владимир Первушин. Но за шесть минут до окончания второго периода гости снова вывели разрыв на 2 очка — 2:4.

Третий период оказался самым напряжённым. Новосибирцы агрессивно атаковали и в течение двух минут забили два гола, сравняв счет за 3 минуты до окончания матча — 4:4. Но за две минуты до конца гости забили пятый гол, чем и решили исход матча.

После этой игры "Сибирь" опустилась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. Сейчас отставание от зоны плей-офф составляет 9 очков.

"Сибирь" терпит четвёртое поражение подряд в новом году. Напомним, ранее новосибирцы проиграли ХК "Сочи" со счётом 5:3.