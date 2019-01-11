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Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

Рубрика: общество

11.01.2019 16:17

фото предоставило «Выбери радио»

Какая зима без коньков, весёлой компании и лучших хитов планеты – и всё это доступно для новосибирцев.

Музыкальный каток «Европы Плюс» находится в самом центре нашего города – в Центральном парке, и занимает его главную площадь и прилегающие к ней аллеи. Каток работает каждый день с 11:00 до 22:00, вход со своими коньками бесплатный.

Каждую пятницу и субботу у новосибирцев есть возможность выиграть классные призы от ведущих радиостанции № 1 в России и партнёра проекта – группы компаний «Расцветай», покататься под лучшие хиты планеты и испробовать самый жаркий лёд.

Без возрастных ограничений.

«Расцветай» — это новосибирский застройщик жилых объектов комфорт-класса. ЖК «Расцветай на Гоголя» на правом берегу и ЖК «Расцветай на Маркса» на левом выполнены в единой концепции: близость метро, двор без машин, огороженная территория, подземный паркинг и другие атрибуты комфортного жилья.

Напомним, в декабре в центре Новосибирска организовали рождественскую ярмарку и светомузыкальный каток.

Теги: СМИ музыка конкурсы

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

сегодня 17:32 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

сегодня 17:12 Бизнес 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

сегодня 14:12 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

сегодня 12:12 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

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