Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

фото предоставило «Выбери радио»

Какая зима без коньков, весёлой компании и лучших хитов планеты – и всё это доступно для новосибирцев.

Музыкальный каток «Европы Плюс» находится в самом центре нашего города – в Центральном парке, и занимает его главную площадь и прилегающие к ней аллеи. Каток работает каждый день с 11:00 до 22:00, вход со своими коньками бесплатный.

Каждую пятницу и субботу у новосибирцев есть возможность выиграть классные призы от ведущих радиостанции № 1 в России и партнёра проекта – группы компаний «Расцветай», покататься под лучшие хиты планеты и испробовать самый жаркий лёд.

Без возрастных ограничений.

«Расцветай» — это новосибирский застройщик жилых объектов комфорт-класса. ЖК «Расцветай на Гоголя» на правом берегу и ЖК «Расцветай на Маркса» на левом выполнены в единой концепции: близость метро, двор без машин, огороженная территория, подземный паркинг и другие атрибуты комфортного жилья.

Напомним, в декабре в центре Новосибирска организовали рождественскую ярмарку и светомузыкальный каток.