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Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

Рубрика: афиша, культура

11.01.2019 12:12

фото с сайта 42.mchs.gov.ru

В красноярском «Театре на крыше» поставят спектакль, который расскажет истории людей, тесно связанных с трагедией в «Зимней вишне».

На 25 марта, годовщину трагедии в «Зимней вишне», запланирована премьера спектакля, который расскажет о судьбах людей, тушивших пожар в торговом центре Кемерова. Многие из пожарных оказались на скамье подсудимых после трагедии. Но в спектакле не будет рассуждений о том, кто виноват. Автор хочет акцентировать внимание на проблемах в системе, которые привели к катастрофе.

Пока работа над сценарием идёт полным ходом, а подробности того, что именно будет в сюжете и как это будет выглядеть на сцене, автор Валерия Берёзкина раскрывать пока не хочет.

«Я пока не даю никаких комментариев по этой теме, а как это будет на сцене – решение режиссёра», – сообщила автор.

Напоминаем, в декабре спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года».

 

Теги: происшествия театры Зимняя вишня

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Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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