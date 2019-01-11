Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

фото с сайта 42.mchs.gov.ru

В красноярском «Театре на крыше» поставят спектакль, который расскажет истории людей, тесно связанных с трагедией в «Зимней вишне».

На 25 марта, годовщину трагедии в «Зимней вишне», запланирована премьера спектакля, который расскажет о судьбах людей, тушивших пожар в торговом центре Кемерова. Многие из пожарных оказались на скамье подсудимых после трагедии. Но в спектакле не будет рассуждений о том, кто виноват. Автор хочет акцентировать внимание на проблемах в системе, которые привели к катастрофе.

Пока работа над сценарием идёт полным ходом, а подробности того, что именно будет в сюжете и как это будет выглядеть на сцене, автор Валерия Берёзкина раскрывать пока не хочет.

«Я пока не даю никаких комментариев по этой теме, а как это будет на сцене – решение режиссёра», – сообщила автор.

Напоминаем, в декабре спасшая детей из «Зимней вишни» учительница стала «Человеком года».