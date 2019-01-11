На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

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На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное делоРубрика: проиcшествия
11.01.2019 11:17
фото с сайта pixabay.com
В барнаульской школе завели уголовное дело на завуча, закрывшего глаза на травлю восьмиклассника.
В ноябре разгорелся конфликт между администрацией лицея № 101 в Барнауле и матерью одного из восьмиклассников. Мальчика регулярно избивали шестиклассники и семиклассник, он долгое время пытался справиться с давлением, но в итоге в проблему пришлось вмешаться матери.
«Двое семиклассников и шестиклассники выбрали его своей жертвой и практически ежедневно, тёмным вечером (а сын учится во вторую смену и возвращается затемно, уже в восьмом часу вечера) караулили его за воротами школы. Нападали и били всегда со спины, тут же разбегаясь врассыпную, унижали, поливали нецензурной бранью, оплёвывали (да, дети из прекрасных адекватных семей – прошу об этом не забывать, этот факт нам скоро пригодится)», – рассказала мать пострадавшего на своей странице в «Фейсбуке».
Когда мальчик пришёл домой с порванным нижним веком, мать не стала ждать продолжения конфликта между школьниками и повела сына снимать побои. Следы избиения были установлены, а женщина решила сначала поговорить с администрацией школы.
Разговор с классным руководителем, завучем и директором произошёл не на положительной волне. Они обвинили во всём мальчика, аргументировав это тем, что он слишком остро реагировал на «безобидные пинки», а мать плохо за ним следит и «разъезжает по Москвам в поисках красивой жизни».
На сайте пресс-службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сообщили, что директора лицея ждёт дисциплинарная ответственность, а заведующего учебной частью – уголовная, по статье «Халатность».
Мальчику будет оказана психологическая помощь, а в лицее начнутся работы по повышению квалификации педагогов, чтобы в дальнейшем они были готовы к подобным ситуациям.
В регионе тоже пройдут мероприятия, посвящённые предупреждению психологического и физического насилия в школах и соблюдению прав несовершеннолетних. В них примет участие группа психологов, социологов, педагогов, а также сотрудники министерства образования и науки Алтайского края.
Напомним, в мае учительница назвала четвероклассников дебилами и идиотами
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