На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

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В барнаульской школе завели уголовное дело на завуча, закрывшего глаза на травлю восьмиклассника.

В ноябре разгорелся конфликт между администрацией лицея № 101 в Барнауле и матерью одного из восьмиклассников. Мальчика регулярно избивали шестиклассники и семиклассник, он долгое время пытался справиться с давлением, но в итоге в проблему пришлось вмешаться матери.

«Двое семиклассников и шестиклассники выбрали его своей жертвой и практически ежедневно, тёмным вечером (а сын учится во вторую смену и возвращается затемно, уже в восьмом часу вечера) караулили его за воротами школы. Нападали и били всегда со спины, тут же разбегаясь врассыпную, унижали, поливали нецензурной бранью, оплёвывали (да, дети из прекрасных адекватных семей – прошу об этом не забывать, этот факт нам скоро пригодится)», – рассказала мать пострадавшего на своей странице в «Фейсбуке».

Когда мальчик пришёл домой с порванным нижним веком, мать не стала ждать продолжения конфликта между школьниками и повела сына снимать побои. Следы избиения были установлены, а женщина решила сначала поговорить с администрацией школы.

Разговор с классным руководителем, завучем и директором произошёл не на положительной волне. Они обвинили во всём мальчика, аргументировав это тем, что он слишком остро реагировал на «безобидные пинки», а мать плохо за ним следит и «разъезжает по Москвам в поисках красивой жизни».

На сайте пресс-службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сообщили, что директора лицея ждёт дисциплинарная ответственность, а заведующего учебной частью – уголовная, по статье «Халатность».

Мальчику будет оказана психологическая помощь, а в лицее начнутся работы по повышению квалификации педагогов, чтобы в дальнейшем они были готовы к подобным ситуациям.

В регионе тоже пройдут мероприятия, посвящённые предупреждению психологического и физического насилия в школах и соблюдению прав несовершеннолетних. В них примет участие группа психологов, социологов, педагогов, а также сотрудники министерства образования и науки Алтайского края.

Напомним, в мае учительница назвала четвероклассников дебилами и идиотами