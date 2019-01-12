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Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

Рубрика: общество

14.01.2019 08:39

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На новогодних праздниках новосибирские пользователи «Билайн» чаще поздравляли своих близких в интернете или с помощью SMS и реже звонили по телефону, особой популярностью пользуется LTE-сеть.

«ВымпелКом» (ТМ «Билайн») подвёл итоги работы сети мобильной связи в новогодние праздники. Сеть традиционно справилась с нагрузкой, и клиенты «Билайна» в новогоднюю ночь активно пользовались мобильным интернетом, звонили и отправляли SMS. Среднесуточный объём использования мобильного интернета значительно вырос и составил 5,6 миллиона гигабайт.

При использовании мобильного интернета всё больше клиентов пользовалось LTE-сетью. Лидерами стали жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве во время новогодних праздников через сеть LTE прошло 79 % интернет-трафика, что на 15 % больше аналогичного периода в прошлом году. На втором месте Санкт-Петербург, здесь за год LTE-трафик вырос на 24 % – это 75 % от общего. Новосибирск также вошёл в число лидеров – здесь доля LTE-трафика составила 55 %.

С ростом популярности мобильного интернета всё больше пользователей вместо телефонных звонков поздравляют родных и друзей с помощью мессенджеров, видеосвязи и социальных сетей. В первый час нового года продолжительность телефонных разговоров уменьшилась на 24 %. Больше всего звонков было сделано в Москве, Ставрополе, Санкт-Петербурге, Барнауле и Уфе. Суммарно в этих городах люди проговорили 294 тысячи часов. По России общее время разговоров составило 862 тысячи часов.

SMS-сообщения у клиентов «Билайн» остаются востребованным способом поздравления. 31 декабря 2018 года количество отправленных сообщений выросло в 1,7 раза по сравнению с обычным днём, а в первый час нового года – в 3 раза. Однако по сравнению с 31 декабря 2017 года количество сообщений уменьшилось на 34,6 миллиона. Всего клиенты «Билайн» отправили 56,9 миллиона SMS.

Успешная работа мобильной связи в новогодние праздники стала результатом развития сети и эффективной подготовки к работе в условиях повышенной нагрузки. Согласно данным РКН, в 2018 году в России «Билайн» стал лидером по количеству построенных базовых станций*. Кроме того, перед Новым годом для увеличения пропускной способности были оптимизированы SMS-центры, и во время праздников организованы круглосуточные дежурства технических специалистов.

Напомним, в июле аналитики признали салоны «Билайн» лучшими в Новосибирске.

Теги: статистика мобильная связь Билайн

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Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

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