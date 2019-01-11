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Новосибирский театральный секс-символ женился

Рубрика: woman, культура

11.01.2019 14:12

фото с сайта театра «Красный факел»

Главный холостяк Новосибирска, актёр «Красного факела» Павел Поляков, женился на сотруднице пресс-службы клиники Мешалкина.

10 января известный актёр Павел Поляков рассказал о своей женитьбе в социальной сети – его подписчики в «Инстаграме» увидели совместную фотографию молодожёнов. Избранницей 36-летнего секс-символа театрального Новосибирска стала Наталья Протасова, выпускница факультета журналистики НГУ, занимающая должность руководителя группы медиапланирования клиники Мешалкина.

Счастливую пару сразу поздравили на официальной странице «Красного факела»: «Сюрприз четверга – сегодня Новосибирск лишился одного из самых завидных холостяков: женился ведущий актёр Павел Поляков! Павел и Наталья, поздравляем вас от нашей большой краснофакельской семьи – берегите друг друга и своё счастье».

Павел Поляков – один из ведущих актёров «Красного факела», лауреат «Золотой маски» в составе творческой группы спектакля «Три сестры». Сейчас на сцене «Факела» он задействован в спектаклях «Поцелуй», «Агенты праздников», «Три сестры», «Довлатов. Анекдоты», «Онегин», «Гедда Габлер», «Сильвестр», «Маскарад», «Поминальная молитва», «Продавец дождя», «Дураки на периферии», «Дети солнца».

Напомним, в декабре премьера спектакля «Красного факела» прошла при аншлаге.

Теги: свадьбы Театр «Красный факел» театр

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

сегодня 17:32 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

сегодня 17:12 Бизнес 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

сегодня 14:12 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

сегодня 12:12 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

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