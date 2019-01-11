Новосибирский театральный секс-символ женился

фото с сайта театра «Красный факел»

Главный холостяк Новосибирска, актёр «Красного факела» Павел Поляков, женился на сотруднице пресс-службы клиники Мешалкина.

10 января известный актёр Павел Поляков рассказал о своей женитьбе в социальной сети – его подписчики в «Инстаграме» увидели совместную фотографию молодожёнов. Избранницей 36-летнего секс-символа театрального Новосибирска стала Наталья Протасова, выпускница факультета журналистики НГУ, занимающая должность руководителя группы медиапланирования клиники Мешалкина.

Счастливую пару сразу поздравили на официальной странице «Красного факела»: «Сюрприз четверга – сегодня Новосибирск лишился одного из самых завидных холостяков: женился ведущий актёр Павел Поляков! Павел и Наталья, поздравляем вас от нашей большой краснофакельской семьи – берегите друг друга и своё счастье».

Павел Поляков – один из ведущих актёров «Красного факела», лауреат «Золотой маски» в составе творческой группы спектакля «Три сестры». Сейчас на сцене «Факела» он задействован в спектаклях «Поцелуй», «Агенты праздников», «Три сестры», «Довлатов. Анекдоты», «Онегин», «Гедда Габлер», «Сильвестр», «Маскарад», «Поминальная молитва», «Продавец дождя», «Дураки на периферии», «Дети солнца».

Напомним, в декабре премьера спектакля «Красного факела» прошла при аншлаге.