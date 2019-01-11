Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

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По словам адвоката директор школы в Колыванском районе, мать признала, что её сын оклеветал директора учреждения, и передала эти сведения адвокату.

По делу о директоре Вьюнской среднеобразовательной школы, душившего учеников, появилась новая информация. В ноябре его обвинили в том, что он бил учащихся в возрасте от 13 до 14 лет. Трое мальчиков сами признались, что стали жертвами жестокого человека.

Однако 11 января адвокат подозреваемого Дмитрий Смышляев поговорил с матерью одного из тех трёх ребят и выяснил, что он просто хотел отомстить директору за то, что тот его отругал.

«Когда директор завёл моего сына в кабинет, там сидели двое преподавателей начальных классов. Мужчина наклонился к ребёнку, положил свою руку ему на плечо и стал ругать, отчитывая за учебник, который мальчик кинул. Сын обиделся и расстроился, что его ругали, вышел в коридор. С первого этажа поднялась его учительница. Она увидела расстроенного ученика и пригласила его к себе в класс. В классе женщина спросила, что случилось. Сын рассказал, что его отругал директор. Когда он его ругал, то положил ему свою руку на плечо. Женщина спросила, душил ли он мальчика. Сын сказал мне, что сначала хотел сказать правду, но обида взяла верх, и он сказал да», – передал слова матери потерпевшего мальчика адвокат.

Эти сведения адвокат представит на следующем заседании суда 14 января.

Напомним, в августе осудили циркового педагога из-за травмы девочки-гимнастки.