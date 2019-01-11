Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

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Полицейские задержали 32-летнего жителя Хакасии; его обвиняют в 15 тяжких и особо тяжких преступлениях.

С 2012 по 2017 год под видом водителя такси орудовал преступник. Его жертвами были одинокие подвыпившие девушки. Как сообщили в региональном следственном комитете, он увозил жертв в безлюдное место, насиловал, снимал с них драгоценности, а затем убивал.

Следственному комитету потребовалось много времени, чтобы сопоставить улики и найти преступника.

«Мы опросили 80 свидетелей, провели 18 судебных экспертиз, исследовали каждую машину, которую он арендовал перед преступлением. В конце, проверив и сопоставив все улики и показания, вышли на убийцу. Материалы уголовного дела составили целых 22 тома», – рассказали в следственном комитете.

Мужчина обвинён по пяти статьям Уголовного кодекса, ему угрожает пожизненное заключение.

Всего им совершено 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе четыре убийства, сопряжённых с изнасилованием. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

Напомним, 8 января в Новосибирской области арестовали мужчину, который жестоко разделался со своей гражданской женой.