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Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

Рубрика: проиcшествия

11.01.2019 11:04

фото с сайта pixabay.com

Полицейские задержали 32-летнего жителя Хакасии; его обвиняют в 15 тяжких и особо тяжких преступлениях.

С 2012 по 2017 год под видом водителя такси орудовал преступник. Его жертвами были одинокие подвыпившие девушки. Как сообщили в региональном следственном комитете, он увозил жертв в безлюдное место, насиловал, снимал с них драгоценности, а затем убивал.

Следственному комитету потребовалось много времени, чтобы сопоставить улики и найти преступника.

«Мы опросили 80 свидетелей, провели 18 судебных экспертиз, исследовали каждую машину, которую он арендовал перед преступлением. В конце, проверив и сопоставив все улики и показания, вышли на убийцу. Материалы уголовного дела составили целых 22 тома», – рассказали в следственном комитете.

Мужчина обвинён по пяти статьям Уголовного кодекса, ему угрожает пожизненное заключение.

Всего им совершено 15 тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе четыре убийства, сопряжённых с изнасилованием. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 10 женщин в возрасте от 18 до 34 лет.

Напомним, 8 января в Новосибирской области арестовали мужчину, который жестоко разделался со своей гражданской женой.

Теги: преступность суд Следственный комитет

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Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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