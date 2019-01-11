Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

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Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнкаРубрика: проиcшествия
11.01.2019 09:53
фото с сайта firestock.ru
Женщина, которая бросила ребёнка дома, как выяснилось, уже состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних в одном из районов Новосибирской области.
Сотрудникам полиции удалось разыскать женщину, которая оставила ребёнка одного в квартире на всю ночь. Выяснилось, что мать прописана в одном из районов Новосибирской области, в городе снимала квартиру. У сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних уже и ранее к ней были вопросы, женщина состоит на учёте в ОДН.
«Вчера мать уже допросили сотрудники полиции, но пока о причинах её поступка рассказать не можем. Решение о дальнейшей судьбе ребёнка будут принимать органы опеки и попечительства», – сообщили Сиб.фм в ГУ МВД по НСО.
Напомним, 10 января спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы вскрывали дверь в одной из квартир на улице Виктора Уса по просьбе соседей, которых беспокоил громкий плач ребёнка.
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