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Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

Рубрика: проиcшествия

11.01.2019 09:53

фото с сайта firestock.ru

Женщина, которая бросила ребёнка дома, как выяснилось, уже состоит на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних в одном из районов Новосибирской области.

Сотрудникам полиции удалось разыскать женщину, которая оставила ребёнка одного в квартире на всю ночь. Выяснилось, что мать прописана в одном из районов Новосибирской области, в городе снимала квартиру. У сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних уже и ранее к ней были вопросы, женщина состоит на учёте в ОДН.

«Вчера мать уже допросили сотрудники полиции, но пока о причинах её поступка рассказать не можем. Решение о дальнейшей судьбе ребёнка будут принимать органы опеки и попечительства», – сообщили Сиб.фм в ГУ МВД по НСО.

Напомним, 10 января спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы вскрывали дверь в одной из квартир на улице Виктора Уса по просьбе соседей, которых беспокоил громкий плач ребёнка.

Теги: полиция спасатели дети

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Лента новостей

Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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