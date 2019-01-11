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Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

Рубрика: общество

11.01.2019 13:14

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области ожидается небольшое потепление в течение ближайших двух дней.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, на грядущих выходных, 12-13 января, в Новосибирской области ожидается потепление. Также оба дня будет идти небольшой снег в отдельных районах.

В ночь на субботу, 12 января, температура составит -20…-25 градусов, при прояснениях до -30. Ветер юго-западный с силой в 4-9 метров в секунду. Днём прогнозируют -14…-19 градусов.

13 января в тёмное время суток температура, по данным синоптиков, составит также -20…-25 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13. Днём же значительно потеплеет: -11…-16 градусов.

Напомним, в январе на Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей.

Теги: погода Гидрометцентр пого

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сегодня 12:12 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

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сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

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