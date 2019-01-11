Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

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Потепление и южный ветер придут на выходных в НовосибирскРубрика: общество
11.01.2019 13:14
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области ожидается небольшое потепление в течение ближайших двух дней.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, на грядущих выходных, 12-13 января, в Новосибирской области ожидается потепление. Также оба дня будет идти небольшой снег в отдельных районах.
В ночь на субботу, 12 января, температура составит -20…-25 градусов, при прояснениях до -30. Ветер юго-западный с силой в 4-9 метров в секунду. Днём прогнозируют -14…-19 градусов.
13 января в тёмное время суток температура, по данным синоптиков, составит также -20…-25 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13. Днём же значительно потеплеет: -11…-16 градусов.
Напомним, в январе на Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей.
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