Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

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Правила питания в российских школах могут сильно ужесточитьРубрика: общество
11.01.2019 15:04
ФОТО С САЙТА FLICKR.COM
Рособрнадзор разрабатывает новый проект по введению ограничений на питание школьников, в том числе на употребление «домашней» еды в школе.
Новый проект об утверждении требований к организации питания детей в учебных заведениях находится в разработке в Рособрнадзоре. Согласно тексту документа, в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, лагерях труда и отдыха для подростков и других местах, где дети проводят большое количество времени, вводится ряд норм и запретов, касающихся не только технической оснащённости помещений столовых, способов приготовления пищи, но и выбора питания детей.
В тексте также указано, что «не допускается использовать для организации питания детей принесённые из дома продукты и блюда», однако не уточняется, может ли ребенок самостоятельно вне помещения столовой употребить принесённую пищу.
Регламентируется множество деталей: начиная от типа посуды для подачи пищи и заканчивая временем приготовления сосисок, выбором инструментов для изготовления пюре и необходимой толщиной омлета. Запрещается использовать столовые приборы из алюминия, разделочные доски из пластмассы, прессованной фанеры.
Разливать соки, напитки, питьевую воду в буфете запретят. Их можно будет приобрести только в бутылках. Кислородные коктейли будут выдаваться только по назначению врача-педиатра и под контролем медицинского работника.
Нововведения коснутся также дежурств детей в столовых. Дежурный должен быть старше 12 лет, предварительно осмотрен медицинским работником на наличие заболеваний. Перед накрытием стола дежурный обязан надеть фартук и головной убор.
Лица, не являющиеся персоналом столовой или дежурными, к организации питания допускаться не будут.
Напомним, в декабре прошлого года прокуратура нашла нарушения в уставе школы в Бердске.
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