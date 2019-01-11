Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

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В преддверии Дня печати, который отмечается в России 13 января, эксперты проанализировали рынок труда для журналистов Сибири.

На территории Сибирского федерального округа на одну вакансию в СМИ претендуют в среднем пять соискателей, выяснили специалисты HeadHunter. Проще всего найти работу в Кемеровской области: в среднем четыре человека на место. Зарплатные ожидания корреспондентов примерно одинаковы вне зависимости от региона – около 29 тысяч рублей. Но предложения работодателей значительно разнятся.

Так, в 2018 году соискатели в Новосибирске могли претендовать на зарплату в 30 тысяч рублей, в то время как в Барнауле среднее предложение не превышало 22 тысяч. Менее 23 тысяч рублей предлагали журналистам и работодатели Томска. При этом в Томской области самый высокий «конкурс» претендентов – шесть человек на одно вакантное место.

«Сегодня в журналистике работают 60 % женщин и 40 % мужчин, у большинства из них высшее образование. В какие сферы чаще всего уходят соискатели, которые решили сменить журналистику на более спокойный труд? Самой популярными сферами стали "Маркетинг, реклама, PR" и "Административный персонал"», – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в первом полугодии 2018 года зарплата новосибирских официантов оказалась самой низкой среди крупных городов.