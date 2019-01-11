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Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

Рубрика: работа

11.01.2019 12:15

фото с сайта pixabay.com

В преддверии Дня печати, который отмечается в России 13 января, эксперты проанализировали рынок труда для журналистов Сибири.

На территории Сибирского федерального округа на одну вакансию в СМИ претендуют в среднем пять соискателей, выяснили специалисты HeadHunter. Проще всего найти работу в Кемеровской области: в среднем четыре человека на место. Зарплатные ожидания корреспондентов примерно одинаковы вне зависимости от региона – около 29 тысяч рублей. Но предложения работодателей значительно разнятся.

Так, в 2018 году соискатели в Новосибирске могли претендовать на зарплату в 30 тысяч рублей, в то время как в Барнауле среднее предложение не превышало 22 тысяч. Менее 23 тысяч рублей предлагали журналистам и работодатели Томска. При этом в Томской области самый высокий «конкурс» претендентов – шесть человек на одно вакантное место.

«Сегодня в журналистике работают 60 % женщин и 40 % мужчин, у большинства из них высшее образование. В какие сферы чаще всего уходят соискатели, которые решили сменить журналистику на более спокойный труд? Самой популярными сферами стали "Маркетинг, реклама, PR" и "Административный персонал"», – сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, в первом полугодии 2018 года зарплата новосибирских официантов оказалась самой низкой среди крупных городов.

Теги: исследования СМИ работа

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Предложить новость

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского планетария будут судить за получения взяток

вчера 17:40 Общество 0 Коммент.

В перинатальном центре Новосибирска открыт бокс для рожениц с туберкулёзом

вчера 16:38 Общество 0 Коммент.

В аэропорту Толмачёво жителя Якутии задержали за попытку сбыть два килограмма золота

вчера 16:05 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам вернули почти 37 миллионов рублей

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Около 50 многоквартирных домов остались без тепла в Новосибирске

вчера 15:05 Общество 0 Коммент.

В Иркутской области умер онкобольной мальчик, которого не смогли вывезти на лечение за границу

вчера 14:50 Общество 0 Коммент.

В Томской области полицейские изъяли партию наркотиков весом в десятки килограммов

вчера 13:10 Хроника 0 Коммент.

Анатолий Локоть будет участвовать в выборах мэра

вчера 12:56 Политика 0 Коммент.

Омские выпускники детских домов смогут быстрее получить квартиры

вчера 12:48 Общество 0 Коммент.

Новосибирск попал в список самых комфортных городов мира

вчера 11:22 Общество 0 Коммент.

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