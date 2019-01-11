Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

ФОТО ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об изменении наименования средней школы № 214 в микрорайоне Весеннем.

Постановление мэрии датировано 9 января 2019 года. Согласно документу, школа теперь является МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 214 имени Е. П. Глинки». Информация о присвоении имени школе была озвучена ещё 1 сентября, но официально название закрепили только сейчас.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была врачом и общественным деятелем. Она работала в хосписах, организовала собственный благотворительный фонд помощи тяжелобольным, помогала бездомным и малоимущим. Неоднократно занималась сбором помощи для пострадавших в природных катаклизмах, выезжала в горячие точки с гуманитарными миссиями. Елизавета Петровна погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолёта, летевшего в Сирию с партией лекарственных средств.

Напомним, 1 сентября школа № 214 впервые распахнула свои двери и стала самой крупной в Новосибирске.