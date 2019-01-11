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Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

Рубрика: общество

11.01.2019 17:37

ФОТО ДЕНИСА ВИНОКУРОВА

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об изменении наименования средней школы № 214 в микрорайоне Весеннем.

Постановление мэрии датировано 9 января 2019 года. Согласно документу, школа теперь является МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 214 имени Е. П. Глинки». Информация о присвоении имени школе была озвучена ещё 1 сентября, но официально название закрепили только сейчас.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была врачом и общественным деятелем. Она работала в хосписах, организовала собственный благотворительный фонд помощи тяжелобольным, помогала бездомным и малоимущим. Неоднократно занималась сбором помощи для пострадавших в природных катаклизмах, выезжала в горячие точки с гуманитарными миссиями. Елизавета Петровна погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолёта, летевшего в Сирию с партией лекарственных средств.

Напомним, 1 сентября школа № 214 впервые распахнула свои двери и стала самой крупной в Новосибирске.

Теги: благотворительность школа образование Мэрия Новосибирска

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Предложить новость

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

сегодня 17:32 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

сегодня 17:12 Бизнес 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

сегодня 14:12 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

сегодня 12:12 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

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