Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

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Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы ГлинкиРубрика: общество
11.01.2019 17:37
ФОТО ДЕНИСА ВИНОКУРОВА
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об изменении наименования средней школы № 214 в микрорайоне Весеннем.
Постановление мэрии датировано 9 января 2019 года. Согласно документу, школа теперь является МАУО «Средняя общеобразовательная школа № 214 имени Е. П. Глинки». Информация о присвоении имени школе была озвучена ещё 1 сентября, но официально название закрепили только сейчас.
Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была врачом и общественным деятелем. Она работала в хосписах, организовала собственный благотворительный фонд помощи тяжелобольным, помогала бездомным и малоимущим. Неоднократно занималась сбором помощи для пострадавших в природных катаклизмах, выезжала в горячие точки с гуманитарными миссиями. Елизавета Петровна погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолёта, летевшего в Сирию с партией лекарственных средств.
Напомним, 1 сентября школа № 214 впервые распахнула свои двери и стала самой крупной в Новосибирске.
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