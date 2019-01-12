Лента новостейПредложить новость
Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и пропала
Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске
Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске
Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях
В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске
На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело
Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детяхРубрика: проиcшествия
12.01.2019 10:34
фото с сайта nsk.sledcom.ru
В Новосибирске следственный комитет начал проверку батутного центра «Зона гравитации» на соответствие правилам безопасности.
В начале года в региональный следком поступило несколько жалоб на то, что дети, которые занимаются в батутном центре «Зона гравитации», получают травмы во время тренировок.
Следственный комитет проверит батутный центр по всем пунктам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также все обращения родителей.
После проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе центра.
Напомним, в июле 2018 года дети травмировались в лагерях Бердска.
Комментарии
Лента новостей
Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и пропала
Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске
Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске
Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях
В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске
На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Новости по теме
Популярное