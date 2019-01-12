Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

фото с сайта nsk.sledcom.ru

В Новосибирске следственный комитет начал проверку батутного центра «Зона гравитации» на соответствие правилам безопасности.

В начале года в региональный следком поступило несколько жалоб на то, что дети, которые занимаются в батутном центре «Зона гравитации», получают травмы во время тренировок.

Следственный комитет проверит батутный центр по всем пунктам статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также все обращения родителей.

После проверки будет принято решение о дальнейшей судьбе центра.

Напомним, в июле 2018 года дети травмировались в лагерях Бердска.