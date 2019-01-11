Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

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Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические турыРубрика: бизнес, общество
11.01.2019 17:12
ФОТО С САЙТА FLICKR.COM
В Госдуме рассмотрен законопроект, ограничивающий деятельность турфирм и закрепляющий эксклюзивные права за религиозными организациями.
В четверг, 10 января, Госдумой в первом чтении был принят законопроект, запрещающий организацию паломнических туров турфирмами и закрепляющий это право за религиозными организациями. Причиной разработки такого проекта является защита паломников от недобросовестных организаторов поездок. В рамках законопроекта будет уточняться статус паломника, разграничиваться понятия «паломничество» и «туристическая поездка по местам поклонения».
«Паломнические туры – не основное направление работы туристических фирм, поэтому запрет не сильно скажется на нашей деятельности в целом. Направление достаточно специфическое, так как требует соблюдения множества условий и разрабатывается под конкретную аудиторию. Именно по этой причине крупные туристические фирмы редко занимаются разработкой таких туров, предпочитая уступить эту нишу религиозным организациям», – прокомментировала Сиб.фм исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.
Светлана Фоменко добавила, что формулировка «паломнические туры» требует уточнений, потому что поездка по «Золотому кольцу» – это тоже своего рода паломничество, так как посещение храмов и святых мест в такой поездке является неотъемлемой частью. Но паломничество, в первую очередь, связано с молитвой, духовной жизнью верующих, поэтому важно в разработке этого вопроса акцент делать именно на этом.
При обсуждении законопроекта было также оговорено, что религиозные организации смогут сотрудничать с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях более успешного проведения поездок.
Напомним, с 1 января авиабилеты сразу на несколько направлений станут для сибиряков дешевле.
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