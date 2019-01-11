В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

Лента новостейПредложить новость
Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»
На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело
Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка
Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма
В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в МагнитогорскеРубрика: общество
11.01.2019 17:04
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Автора ложных новостей о терактах в Магнитогорске хотят привлечь к уголовной ответственности – для этого собирают подписи онлайн-петиции.
Больше тысячи человек подписали петицию с требованием уголовного наказания для автора фейковых новостей о ЧП в Магнитогорске. По словам авторов петиции, «украинский пранкер» Евгений Вольнов в своей новогодней трансляции, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал жителей Магнитогорска и пугал якобы предстоящими в их городе терактами.
«Подобная акция для украинского пранкера не является первой, ранее он стал автором фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. К сожалению, за свои действия Вольнов так и не понёс ответственности, а его YouTube-канал продолжают транслировать и на территории Российской Федерации. Подобные действия могли привести к массовой панике и жертвам», – пояснил автор петиции Артём Солдатенков.
Взрыв газа в магнитогорской многоэтажке прогремел ранним утром 31 декабря, в результате чего произошло обрушение подъезда, где проживали 120 человек.
Напомним, жительницу Барнаула, обвиняемую за публикацию мемов во «ВКонтакте», исключили из списка экстремистов.
Комментарии
Лента новостей
Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»
На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело
Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка
Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное