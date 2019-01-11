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В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

Рубрика: общество

11.01.2019 17:04

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Автора ложных новостей о терактах в Магнитогорске хотят привлечь к уголовной ответственности – для этого собирают подписи онлайн-петиции. 

Больше тысячи человек подписали петицию с требованием уголовного наказания для автора фейковых новостей о ЧП в Магнитогорске. По словам авторов петиции, «украинский пранкер» Евгений Вольнов в своей новогодней трансляции, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал жителей Магнитогорска и пугал якобы предстоящими в их городе терактами.

«Подобная акция для украинского пранкера не является первой, ранее он стал автором фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. К сожалению, за свои действия Вольнов так и не понёс ответственности, а его YouTube-канал продолжают транслировать и на территории Российской Федерации. Подобные действия могли привести к массовой панике и жертвам», – пояснил автор петиции Артём Солдатенков.

Взрыв газа в магнитогорской многоэтажке прогремел ранним утром 31 декабря, в результате чего произошло обрушение подъезда, где проживали 120 человек.

Напомним, жительницу Барнаула, обвиняемую за публикацию мемов во «ВКонтакте», исключили из списка экстремистов.

Теги: взрывы магнитогорск

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Предложить новость

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

сегодня 17:32 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

сегодня 17:12 Бизнес 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

сегодня 14:12 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

сегодня 12:12 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

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