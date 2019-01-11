В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

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Автора ложных новостей о терактах в Магнитогорске хотят привлечь к уголовной ответственности – для этого собирают подписи онлайн-петиции.

Больше тысячи человек подписали петицию с требованием уголовного наказания для автора фейковых новостей о ЧП в Магнитогорске. По словам авторов петиции, «украинский пранкер» Евгений Вольнов в своей новогодней трансляции, представляясь сотрудником МЧС, обзванивал жителей Магнитогорска и пугал якобы предстоящими в их городе терактами.

«Подобная акция для украинского пранкера не является первой, ранее он стал автором фейка о 300 погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. К сожалению, за свои действия Вольнов так и не понёс ответственности, а его YouTube-канал продолжают транслировать и на территории Российской Федерации. Подобные действия могли привести к массовой панике и жертвам», – пояснил автор петиции Артём Солдатенков.

Взрыв газа в магнитогорской многоэтажке прогремел ранним утром 31 декабря, в результате чего произошло обрушение подъезда, где проживали 120 человек.

Напомним, жительницу Барнаула, обвиняемую за публикацию мемов во «ВКонтакте», исключили из списка экстремистов.