В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

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В Новосибирске покажут уникальное музейное шоуРубрика: общество, культура
12.01.2019 11:32
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Кинотеатр «Победа» в январе покажет сибирякам кинокартину о известном художнике Клоде Моне.
В Новосибирске 17, 24 и 31 января пройдёт показ премьеры фильма «Клод Моне: Магия воды и света» – совместной работы двух итальянские студий: 3D Produzioni и Ballandi Arts.
Фильм расскажет о творчестве известного художника и, как заверяют создатели кинокартины, позволит взглянуть по-новому на произведения искусства мастера импрессионизма благодаря современным цифровым технологиям.
Музейным шоу картина названа по причине её экскурсионного характера: зритель сможет дистанционно посетить парижские музеи Орсе, Оранжери и Мармоттан, где хранятся работы Клода Моне.
Напомним, в декабре прошлого года известный новосибирский фотограф открыл выставку в кинотеатре.
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