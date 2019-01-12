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В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

Рубрика: общество, культура

12.01.2019 11:32

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Кинотеатр «Победа» в январе покажет сибирякам кинокартину о известном художнике Клоде Моне.

В Новосибирске 17, 24 и 31 января пройдёт показ премьеры фильма «Клод Моне: Магия воды и света» – совместной работы двух итальянские студий: 3D Produzioni и Ballandi Arts.

Фильм расскажет о творчестве известного художника и, как заверяют создатели кинокартины, позволит взглянуть по-новому на произведения искусства мастера импрессионизма благодаря современным цифровым технологиям.

Музейным шоу картина названа по причине её экскурсионного характера: зритель сможет дистанционно посетить парижские музеи Орсе, Оранжери и Мармоттан, где хранятся работы Клода Моне.

Напомним, в декабре прошлого года известный новосибирский фотограф открыл выставку в кинотеатре. 

Теги: художники премьеры кино

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Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

сегодня 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

сегодня 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

сегодня 11:32 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:34 Хроника 0 Коммент.

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вчера 21:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

вчера 17:37 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

вчера 17:32 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

вчера 17:12 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

вчера 16:17 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

вчера 14:12 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

вчера 12:15 Работа 0 Коммент.

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вчера 12:12 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

вчера 11:17 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

вчера 11:07 Общество 0 Коммент.

Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

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вчера 10:22 Общество 0 Коммент.

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