В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Кинотеатр «Победа» в январе покажет сибирякам кинокартину о известном художнике Клоде Моне.

В Новосибирске 17, 24 и 31 января пройдёт показ премьеры фильма «Клод Моне: Магия воды и света» – совместной работы двух итальянские студий: 3D Produzioni и Ballandi Arts.

Фильм расскажет о творчестве известного художника и, как заверяют создатели кинокартины, позволит взглянуть по-новому на произведения искусства мастера импрессионизма благодаря современным цифровым технологиям.

Музейным шоу картина названа по причине её экскурсионного характера: зритель сможет дистанционно посетить парижские музеи Орсе, Оранжери и Мармоттан, где хранятся работы Клода Моне.

Напомним, в декабре прошлого года известный новосибирский фотограф открыл выставку в кинотеатре.