В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

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В связи с реформой ведения статистики пожаров, номинальное количество пожаров в Новосибирской области увеличится в два-три раза.

С 1 января 2019 года в России изменился порядок ведения статистики пожаров. Соответствующий приказ в декабре 2018 года подписал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Раньше в статистике МЧС небольшие возгорания фиксировались отдельно от крупных пожаров. Теперь в понятие «пожар» включается любое возгорание.

«Поэтому в течение этого года мы ожидаем рост пожаров в два-три раза. Суммарно это будет выражаться как 80 тысяч пожаров в год», – рассказал начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Также, по словам Виктора Орлова, следует ожидать и статистического роста гибели при пожарах, ведь недавняя реформа изменила порядок их учёта. Погибшими в результате пожаров будут считаться умершие от их последствий в течение 30 дней, а не только на месте пожара, как это было ранее.

Напомним, в июле в Коченёве рождественская ночь обернулась пожаром, унёсшим жизни двух людей.