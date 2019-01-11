Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части гениталий в НСО

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В Новосибирской области родители мальчика, который лишился важного органа, возмущены тем, что полиция посчитала возможным закрыть это уголовное дело.

В Убинской районной больнице хирург по неосторожности лишил 12-летнего мальчика одного яичка. Родители ребёнка обратились в полицию, где было открыто уголовное дело.

Но процесс затянулся на полтора года. Мать мальчика отмечает, что следователи специально затянули дело. Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» отметила, что полиция действительно сработала слишком медленно по необъяснимым причинам.

В итоге врач был обвинён в совершении преступления небольшой тяжести. По этой статье привлечь к ответственности виновника можно только в течение двух лет.

«Это сложно назвать преступлением "небольшой тяжести", ведь речь идёт о человеческих жизнях. Можно понять, что человек может ошибиться, поторопиться, но это не та профессия, в которой можно так халатно подходить к вопросу. Здесь на кону судьбы детей, которые ещё даже жизни не познали», – высказалась мать мальчика.

Когда дело дошло до суда и все документы были переданы в следственный комитет, оказалось, что сроки привлечения к ответственности истекли. Но было проведено предварительное слушание, на котором решили прекратить преследование врача больницы. Родители мальчика решили оспорить решение суда и подали на апелляцию. Однако суд принял решение в пользу доктора.

«Теперь мы дойдём до Верховного суда и будем дальше бороться. Моя цель даже не наказать врача, а добиться, чтобы он другим не причинял вреда и чтобы люди знали, что не нужно опускать руки», – рассказала о своих планах мать мальчика.

Напомним, в ноябре маслянинский врач предстал перед судом за смерть пациента.