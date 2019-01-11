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Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

Рубрика: политика, экономика

11.01.2019 17:32

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Генпрокурор Юрий Чайка обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой повысить зарплаты прокурорам; Сиб.фм решил выяснить, а сколько сейчас зарабатывают новосибирские сотрудники.

Зарплаты российских прокуроров могут заметно вырасти. С просьбой приравнять их к судейским Юрий Чайка обратился к Дмитрию Медведеву. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на копию документа.

«Социальные гарантии, в том числе и денежное содержание прокурорских работников, значительно ниже, чем у судей, а пенсионное обеспечение отличается кратно», – пояснил генпрокурор в своём обращении к Медведеву.

Если правительство поддержит инициативу, зарплата прокуроров увеличится в среднем с 80 тысяч до 170 тысяч рублей.

Сиб.фм изучил задекларированные доходы прокуроров Новосибирска и Новосибирской области до возможного повышения зарплат. Таким образом, за 2017 год прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев заработал 3,5 миллиона рублей. Его первый заместитель Любовь Кузьменок – 2,7 млн, а её муж – 3,7 млн рублей, также в собственности супругов находится земельный участок площадью 1200 квадратных метров и жилой дом площадью 312 квадратных метров. Заместитель прокурора Сергей Медведев получил в два раза меньше своей супруги – 2,8 млн рублей. Почти столько же заработали заместители Андрей Турбин и Владислав Мандрыко – 2,7 млн. Согласно документу, зарплата районных прокуроров области – около 1,5 млн рублей. Однако у прокурора Чановского района Сергея Федосихина за 2017 год задекларированная сумма дохода достигла 5,3 млн рублей.

Дмитрий Медведев рассмотрел письмо генпрокурора о повышении зарплат, поставил на нём одобрительную резолюцию и поручил Минфину подготовить соответствующее предложение. 

Напомним, в марте следователи заинтересовались зарплатами красноярских метеорологов. 

 

Теги: зарплата прокуратура Медведев Дмитрий деньги

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