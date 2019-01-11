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Завод по производству питьевой воды для китайцев начинают строить на Байкале

Рубрика: экономика

11.01.2019 16:25

фото с сайта pixabay.com

Предприятие в Култуке Иркутской области будет экспортировать питьевую воду в Китай и регионы России.

Первый этап производства бутилированной воды компания «АкваСиб», которая строит завод в Слюдянском районе, планирует запустить в 2019 году, выход на полную мощность – до 2021 года. Предприятие будет выпускать в сутки до 528 тысяч литров воды, забираемой из глубины Байкала. Главным экспортёром станет Китай, сообщает irkutskmedia.ru со ссылкой на заместителя министра экономического развития Иркутской области Марину Петрову.

Компания уже получила необходимые разрешительные документы, в том числе заключение экологической и государственной экспертиз.

«Технологией предусмотрена прокладка глубинного водозабора в Байкал. В ходе реализации проекта выполнили водолазные обследования, съёмку дна по трассе глубинных водоводов, а также в согласованной точке водозабора. Провели комплексное экологическое обследование территории строительства, по результатам выполненных обследований подтверждена экологическая безопасность проекта», – подчеркнула замминистра.

Общий объём инвестиций составит порядка 1,5 миллиарда рублей, размер предполагаемых налоговых выплат в бюджеты всех уровней пока не рассчитан. Предприятие обеспечит рабочими местами порядка 150 человек.

Напомним, ранее фармацевтическая компания открыла в Иркутске новое производство за 500 миллионов рублей.

Теги: экономика строительство Байкал заводы

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

сегодня 17:37 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

сегодня 17:32 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

сегодня 17:12 Бизнес 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

сегодня 16:17 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

сегодня 14:12 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

сегодня 12:15 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

сегодня 12:12 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

сегодня 11:17 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

сегодня 11:07 Общество 0 Коммент.

Под видом таксиста мужчина заманивал и убивал женщин – он предстанет перед судом в Хакасии

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске возрастёт количество пожаров в статистике

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребёнка

сегодня 09:53 Хроника 0 Коммент.

Скидки до 450 тысяч рублей: новосибирцев приглашают на распродажу недвижимости

сегодня 09:30 Афиша 0 Коммент.

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма

сегодня 08:32 Наука 0 Коммент.

В Новосибирске открылся уникальный реабилитационный центр

сегодня 07:59 Общество 0 Коммент.

На Крещение в Новосибирске оборудуют семь купелей

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Новосибирский енот Федот переехал в спортивную школу

вчера 17:52 Общество 0 Коммент.

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