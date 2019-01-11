Завод по производству питьевой воды для китайцев начинают строить на Байкале

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Предприятие в Култуке Иркутской области будет экспортировать питьевую воду в Китай и регионы России.

Первый этап производства бутилированной воды компания «АкваСиб», которая строит завод в Слюдянском районе, планирует запустить в 2019 году, выход на полную мощность – до 2021 года. Предприятие будет выпускать в сутки до 528 тысяч литров воды, забираемой из глубины Байкала. Главным экспортёром станет Китай, сообщает irkutskmedia.ru со ссылкой на заместителя министра экономического развития Иркутской области Марину Петрову.

Компания уже получила необходимые разрешительные документы, в том числе заключение экологической и государственной экспертиз.

«Технологией предусмотрена прокладка глубинного водозабора в Байкал. В ходе реализации проекта выполнили водолазные обследования, съёмку дна по трассе глубинных водоводов, а также в согласованной точке водозабора. Провели комплексное экологическое обследование территории строительства, по результатам выполненных обследований подтверждена экологическая безопасность проекта», – подчеркнула замминистра.

Общий объём инвестиций составит порядка 1,5 миллиарда рублей, размер предполагаемых налоговых выплат в бюджеты всех уровней пока не рассчитан. Предприятие обеспечит рабочими местами порядка 150 человек.

Напомним, ранее фармацевтическая компания открыла в Иркутске новое производство за 500 миллионов рублей.