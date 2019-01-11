2 балла
-24
66.92 77.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и пропала

вчера 15:42 Общество 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

11.01.2019 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

11.01.2019 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

Рубрика: проиcшествия

12.01.2019 18:25

фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Под Иркутском на железной дороге устраняют последствия схода 29 вагонов с углём, движение перекрыто в обоих направлениях.

Шесть единиц тяжелой техники ведут восстановительные работы на железной дороге в Иркутской области – передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского отделения РЖД.

Утром 12 января на перегоне Делюр-Тыреть с рельсов сошли 29 вагонов с углём. Погибших и пострадавших нет. ГУ МЧС по региону сообщает, что движение на данный момент перекрыто в обоих направления. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна.

По информации Восточно-Сибирской железной дороги авария под Иркутском приведёт к задержке двух пассажирских поездов: № 100 Москва – Владивосток и № 5 Улан-Батор – Москва. Время задержки от пяти до восьми часов. По ходу следования поездов на станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-Пассажирский организуют горячее питание для пассажиров.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, информации о возможной задержке поездов пока нет. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут узнать на официальном сайте РЖД или по телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00.

Напомним, в мае гендиректор РЖД поддержал идею Андрея Травникова о реализации проекта «Городская электричка».

Теги: Иркутская область РЖД

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и пропала

вчера 15:42 Общество 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

11.01.2019 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

11.01.2019 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Алтайскую студентку исключили из списка экстремистов

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
25.04.2018

Сибирь в огне

В Приамурье массово горят леса и заповедники: угрожают ли природны...

Читать далее
Image
18.01.2018

«Боярышник»: Послевкусие

Что изменилось в Иркутске через год после тр...

Читать далее
Image
23.10.2017

Бишыхан абарагша

Как 14-летний мальчик возрождает исчезающую культуру и язык...

Читать далее
Image
18.09.2017

Грести мусор руками

Что Лена Летучая и 17 тысяч волонтёров делали на Байка...

Читать далее
Image
17.02.2017

80 лет в обед: дизайном по логотипу

Про архаику, дурновкусие и ви...

Читать далее
Image
08.11.2016

Снежное чувство риска

Как любители зимнего экстрима открывают сезон

Читать далее

Новости по теме

На время новогодних праздников изменится расписание новосибирских пригородных поездов 14.12.2018 Локоть не готов хоронить проект «Городская электричка» 30.11.2018 Целый пожарный поезд ушёл на тушение магазина в Новосибирской области 23.11.2018 Метро и музыка – Итоги недели Сиб.фм 28.10.2018

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Землетрясение произошло под Новосибирском

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена

Image

Семья из Томска спецбортом МЧС доставлена в Нижний Новгород