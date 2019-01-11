На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Под Иркутском на железной дороге устраняют последствия схода 29 вагонов с углём, движение перекрыто в обоих направлениях.

Шесть единиц тяжелой техники ведут восстановительные работы на железной дороге в Иркутской области – передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского отделения РЖД.

Утром 12 января на перегоне Делюр-Тыреть с рельсов сошли 29 вагонов с углём. Погибших и пострадавших нет. ГУ МЧС по региону сообщает, что движение на данный момент перекрыто в обоих направления. По предварительной информации, повреждены опоры контактной сети и 300 метров железнодорожного полотна.

По информации Восточно-Сибирской железной дороги авария под Иркутском приведёт к задержке двух пассажирских поездов: № 100 Москва – Владивосток и № 5 Улан-Батор – Москва. Время задержки от пяти до восьми часов. По ходу следования поездов на станциях Зима, Черемхово, Нижнеудинск, Иркутск-Пассажирский организуют горячее питание для пассажиров.

Как сообщили Сиб.фм в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, информации о возможной задержке поездов пока нет. Актуальную информацию о движении поездов пассажиры могут узнать на официальном сайте РЖД или по телефону Единого информационно-сервисного центра 8-800-775-00-00.

Напомним, в мае гендиректор РЖД поддержал идею Андрея Травникова о реализации проекта «Городская электричка».