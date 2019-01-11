Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

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Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и пропала
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Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесуРубрика: общество, проиcшествия
12.01.2019 21:53
фото корреспондента сиб.фм
В лесу ведутся активные поиски пропавшей накануне жительницы Бердска — она уехала продавать автомобиль и не вернулась.
В районе поселка Новый под Бердском в лесной зоне работает отряд полиции, волонтёры движения «Лиза Алерт» и спасательный отряд «Маяк». Как сообщает с места событий корреспондент Сиб.фм, территория для поиска была определена на основании поступившей оперативной информации. Всего в операции задействовано более 200 человек, большинство из которых добровольцы. Они оснащены навигаторами и фонарями, используются внедорожники. Также помогают поисковые собаки.
11 января Ирина Синельникова уехала на сделку по продаже машины. Через два часа женщина перестала выходить на связь. Вечером её супруг обратился в полицию. Сегодня, 12 января, начались активные поиски женщины.
Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.
Напомним, в январе пропавшая новосибирская девочка была найдена в Омске.
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