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Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Рубрика: общество, проиcшествия

12.01.2019 21:53

фото корреспондента сиб.фм

В лесу ведутся активные поиски пропавшей накануне жительницы Бердска — она уехала продавать автомобиль и не вернулась. 

В районе поселка Новый под Бердском в лесной зоне работает отряд полиции, волонтёры движения «Лиза Алерт» и спасательный отряд «Маяк». Как сообщает с места событий корреспондент Сиб.фм, территория для поиска была определена на основании поступившей оперативной информации. Всего в операции задействовано более 200 человек, большинство из которых добровольцы. Они оснащены навигаторами и фонарями, используются внедорожники. Также помогают поисковые собаки.

11 января Ирина Синельникова уехала на сделку по продаже машины. Через два часа женщина перестала выходить на связь. Вечером её супруг обратился в полицию. Сегодня, 12 января, начались активные поиски женщины.

Сиб.фм продолжает следить за развитием событий.

Напомним, в январе пропавшая новосибирская девочка была найдена в Омске.

Теги: поиски пропавших автомобили волонтёры

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11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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11.01.2019 Работа 0 Коммент.

Красноярский драматург по-новому посмотрит на трагедию в «Зимней вишне»

11.01.2019 Афиша 0 Коммент.

На учительницу затравленного барнаульского школьника завели уголовное дело

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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