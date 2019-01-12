Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

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Пожарные спасли двух детей и двух взрослых из загоревшихся коттеджей, а также перекрыли трассу, чтобы справиться с огнём.

Серьёзный пожар вспыхнул вечером, 11 января, в СНТ «Труд» в Октябрьском районе. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, для его тушения были привлечены 40 человека личного состава и 11 единиц техники. В результате справиться с возгоранием удалось спустя четыре часа, причём пожарным пришлось пойти на крайние меры: перекрыть проезд в обе сторону по Гусинобродскому шоссе и самостоятельно проложить магистральные линии от пожарного гидранта, который расположен за километр от места возгорания.

«Огнём уничтожен садовый дом, пристройка к дому, произошло полное обрушение дома. Во втором доме: огнём уничтожена крыша дома, дом поврежден внутри по всей площади, произошло обрушение крыши дома, огнем уничтожена летняя кухня», — отчитались в ГУ МЧС по региону.

В пожаре никто не пострадал — из загоревшегося коттеджа были спасены двое детей и двое взрослых.

Напомним, с начала года в России изменился порядок ведения статистики пожаров, в результате чего номинальное количество пожаров может вырасти в два-три раза.