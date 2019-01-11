Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

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Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства Ирины Синельниковой.

По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили преступным путём зарабатывать деньги: продавцов автомобилей убивать, а авто продавать в другом регионе. До 11 января просматривали автомобили, однако совершить задуманное не получилось. Затем была встреча с Ириной, которая закончилась трагически. Мужчины задушили свою жертву и направились в Кемерово, по дороге выбросив тело.

"В настоящее время злоумышленники задержаны, с ними проводятся следственные действия. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается", сообщили в СУ СКР по НСО.

34-летняя Ирина Синельникова пропала 11 января. Утром женщина уехала на сделку по продаже автомобиля. Через два часа женщина перестала выходить на связь, её телефон был вне зоны доступа. Вечером муж Ирины обратился в полицию. 12 января начались поиски бердчанки, в которых приняли участие волонтёры движения "Лиза Алерт" и спасотряда "Маяк" — всего более 200 человек. Но поиски были прекращены по требованию правоохранительных органов.

Напомним, в январе пропавшую новосибирскую девочку обнаружили в Омске.