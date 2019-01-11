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Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Рубрика: проиcшествия

13.01.2019 13:00

фото корреспондента сиб.фм

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту убийства Ирины Синельниковой.

По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей города Бердска Новосибирской области решили преступным путём зарабатывать деньги: продавцов автомобилей убивать, а авто продавать в другом регионе. До 11 января просматривали автомобили, однако совершить задуманное не получилось. Затем была встреча с Ириной, которая закончилась трагически. Мужчины задушили свою жертву и направились в Кемерово, по дороге выбросив тело.

"В настоящее время злоумышленники задержаны, с ними проводятся следственные действия. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается", сообщили в СУ СКР по НСО. 

34-летняя Ирина Синельникова пропала 11 января. Утром женщина уехала на сделку по продаже автомобиля. Через два часа женщина перестала выходить на связь, её телефон был вне зоны доступа. Вечером муж Ирины обратился в полицию. 12 января начались поиски бердчанки, в которых приняли участие волонтёры движения "Лиза Алерт" и спасотряда "Маяк" — всего более 200 человек. Но поиски были прекращены по требованию правоохранительных органов. 

Напомним, в январе пропавшую новосибирскую девочку обнаружили в Омске.

Теги: поиски пропавших автомобили волонтёры

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Лента новостей

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Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

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Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

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