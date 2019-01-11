3 балла
-16
66.92 77.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

11.01.2019 Работа 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Рубрика: проиcшествия

13.01.2019 10:31

фото с сайта pixabay.com

Омские врачи обнаружили на улице мужчину, рядом с которым лежала годовалая девочка.

Приехав на вызов, врачи скорой нашли на улице пьяного мужчину. Он лежал на снегу, а недалеко от него находилась маленькая девочка. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

Найденного ребенка госпитализировали. Врачи поставили диагноз: ушибы мягких тканей головы, общее переохлаждение. Сейчас её состояние оценивают, как удовлетворительное. Мужчину передали сотрудникам полиции.

По предварительной информации сорокалетний омич накануне выпивал со своей гражданской женой, матерью ребёнка. Как оказался на улице один с годовалой девочкой, и где находится её мама, он не помнит. Сотрудники полиции пытаются найти женщину. Она состоит на учёте в органах внутренних дел и несколько раз привлекалась к административной ответственности, в том числе и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в январе в Новосибирске женщина на всю ночь оставила ребёнка одного в квартире.

Теги: скорая помощь Омская область дети

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

11.01.2019 Работа 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.11.2018

Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками сч...

Читать далее
Image
19.09.2018

Третья — лишняя?

Как живут в Новосибирске люди, у которых в одну из пар хромо...

Читать далее
Image
10.07.2018

Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

Читать далее

Новости по теме

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях вчера 10:34 Новосибирцев встревожило «вирусное» видео с избиением ребёнка 09.01.2019 Водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП в Бердске 26.12.2018

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился

Image

Собаку со скальпированными ранами нашли в Черепанове

Image

Землетрясение произошло под Новосибирском

Image

Новосибирские полицейские раскрыли заказное убийство бизнесмена