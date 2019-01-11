В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

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Омские врачи обнаружили на улице мужчину, рядом с которым лежала годовалая девочка.

Приехав на вызов, врачи скорой нашли на улице пьяного мужчину. Он лежал на снегу, а недалеко от него находилась маленькая девочка. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

Найденного ребенка госпитализировали. Врачи поставили диагноз: ушибы мягких тканей головы, общее переохлаждение. Сейчас её состояние оценивают, как удовлетворительное. Мужчину передали сотрудникам полиции.

По предварительной информации сорокалетний омич накануне выпивал со своей гражданской женой, матерью ребёнка. Как оказался на улице один с годовалой девочкой, и где находится её мама, он не помнит. Сотрудники полиции пытаются найти женщину. Она состоит на учёте в органах внутренних дел и несколько раз привлекалась к административной ответственности, в том числе и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, в январе в Новосибирске женщина на всю ночь оставила ребёнка одного в квартире.