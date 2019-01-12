Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и пропала

фото поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"

К поискам пропавшей на автомобиле жительнице Бердска подключились полиция и экипажи волонтёров на внедорожниках.

Вчера, 11 января, уехала из дома и до сих пор не вернулась жительница Бердска Ирина Синельникова. Около 8 утра она отправилась продавать автомобиль и зарегистрировать сделку в местную ГАИ. После 10 утра женщина перестала выходить на связь — её мобильный телефон находится вне зоны доступа.

«Конкретики по покупателям нет, в последний раз телефон пропавшей был включён в районе посёлка Нового, сейчас туда подтягиваются экипажи, ведутся поисковые мероприятия. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой», — пояснила руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

В отряде сообщили приметы пропавшей: рост 176 см, телосложение нормальное, глаза зеленого цвета, волосы светлые (платина), длинные. Была одета в черную куртку и светлый шарф. Передвигалась на чёрном автомобиле «Пежо» с госномером У430АК, регион — 102.

Как отметили в соцсетях, её автомобиль был замечен уезжающим в сторону Искитима.

Напомним, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск» и сервис Яндекс.Такси начали тестирование новой системы оповещения водителей о пропавших горожанах.