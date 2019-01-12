Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

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Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в НовосибирскеРубрика: общество
12.01.2019 12:58
фото из архива sib.fm
Аудиторы Контрольно-счётной палаты обнаружили несоответствие цен из сметы рыночным и порекомендовали властям Новосибирской области провести ещё одну экспертизу документов.
В результате выборочного анализа сметы Контрольно-счётная палата Новосибирской области выявила ряд нарушений и несоответствий цен. Итоги проверки были опубликованы на сайте палаты.
«Выборочный анализ сметных цен на изделия и материалы по этапу 0 "Подготовительные работы" (проектная организация АО "Институт Стройпроект", Санкт-Петербург) показал, что они завышены по отношению к рыночным ценам от 2,0 до 3,5 раза», — указали аудиторы.
Другие выявленные нарушения коснулись неэффективного использования бюджетных средств при выносе инженерных коммуникаций с места строительства будущего моста, а также выполнении работ с 20 сентября по 27 ноября без разрешения на строительство и при отсутствии рабочей документации.
Неэффективное расходование средств аудиторы обнаружили и при строительстве участка канализационной сети из труб "Хобас" производства Германии.
«Средства в сумме 54 035,7 тыс. рублей, направленные на строительство участка канализационной сети из труб ХОБАС, стоимостью 543,4 тыс. рублей за погонный метр, в соответствии со статьей 34 БК РФ использованы неэффективно, так как результат мог быть достигнут с наименьшим объемом средств», — подчеркнули в КСП.
Аудиторы добавили, что согласно нормативным правовым актам РФ и Новосибирской области, при строительстве капитальных объектов, следует руководствоваться принципом поддержки отечественного товаропроизводителя и импортозамещения.
Контрольно-счётная палата предложила рассмотреть вопрос о проведении дополнительной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства объекта, поскольку без неё бюджетные средства могут быть использованы неэффективно.
Напомним, в конце декабря проект четвёртого моста получил 400 млн рублей из федерального бюджета.
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