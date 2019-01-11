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Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

Рубрика: общество

13.01.2019 12:40

ФОТО С САЙТА ZAIDINA.RU

По итогам профилактических мероприятий “Нетрезвый водитель” и “Трасса” в Новосибирской области выявлены 215 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. 

Профилактические операции в Новосибирской области проводились в праздничные дни с 1 по 9 января для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий.  Выявлялись не только водители в нетрезвом виде, но и нарушители правил дорожного движения. 

За девять дней профилактической работы выявлены 215 нетрезвых водителей, причем 29 из них повторно сели за руль в состоянии опьянения. Таким водителям грозит уже уголовная ответственность. 

Также было выявлено 380 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 626 фактов превышения установленной скорости движения, 13 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. 

Напомним, в июле молодой пьяный водитель задавил сотрудника ГИБДД на Алтае. 

Теги: нетрезвый водитель ГИБДД

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Предложить новость

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

11.01.2019 Работа 0 Коммент.

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