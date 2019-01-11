Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

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Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дниРубрика: общество
13.01.2019 12:40
ФОТО С САЙТА ZAIDINA.RU
По итогам профилактических мероприятий “Нетрезвый водитель” и “Трасса” в Новосибирской области выявлены 215 водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
Профилактические операции в Новосибирской области проводились в праздничные дни с 1 по 9 января для уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Выявлялись не только водители в нетрезвом виде, но и нарушители правил дорожного движения.
За девять дней профилактической работы выявлены 215 нетрезвых водителей, причем 29 из них повторно сели за руль в состоянии опьянения. Таким водителям грозит уже уголовная ответственность.
“Также было выявлено 380 нарушений правил перевозки детей-пассажиров, 626 фактов превышения установленной скорости движения, 13 нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения”, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Напомним, в июле молодой пьяный водитель задавил сотрудника ГИБДД на Алтае.
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