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ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

Рубрика: общество

14.01.2019 07:34

фото с сайта ХК «Сибирь»

Новосибирская команда обыграла уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке, прервав серию из четырёх поражений.

ХК «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ принимала в Новосибирске «Салават Юлаев» из Уфы. Команды подошли к игре с противоположным настроением – хозяева ещё ни разу не выигрывали в новом году, гости, наоборот, одержали четыре победы подряд.

Матч более успешно начали уфимцы – счет был открыт уже на четвёртой минуте матча. Однако новосибирцы смогли быстро отыграться – гол с передачи Александра Логинова забил новоиспечённый бронзовый призёр последнего молодёжного чемпионата мира по хоккею Никита Шашков.

После этого зрители увидели голы только в заключительном периоде. Канадский легионер «Сибири» Жильбер Брюле сделал счёт 2:1, однако почти сразу вернули паритет. Ближе к концу матча нападающий новосибирцев реализовал буллит и снова вывел команду вперед, а на последних секундах Максим Казаков закрепил преимущество хозяев, забросив шайбу в пустые ворота. Итоговый счет матча – 4:2.

После этой игры ХК «Сибирь» имеет в своем активе 38 очков и по-прежнему остаётся на 10 позиции в Восточной конференции КХЛ. Ближайший матч команда также проведёт на своем поле – 15 января в Новосибирск приедет ХК «Сочи». Напомним, в январе этому клубу «Сибирь» уже проиграла одну игру.

Теги: Сибирь хоккей кхл

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Предложить новость

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Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

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вчера 19:39 Общество 0 Коммент.

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На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

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12.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

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