ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

фото с сайта ХК «Сибирь»

Новосибирская команда обыграла уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке, прервав серию из четырёх поражений.

ХК «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ принимала в Новосибирске «Салават Юлаев» из Уфы. Команды подошли к игре с противоположным настроением – хозяева ещё ни разу не выигрывали в новом году, гости, наоборот, одержали четыре победы подряд.

Матч более успешно начали уфимцы – счет был открыт уже на четвёртой минуте матча. Однако новосибирцы смогли быстро отыграться – гол с передачи Александра Логинова забил новоиспечённый бронзовый призёр последнего молодёжного чемпионата мира по хоккею Никита Шашков.

После этого зрители увидели голы только в заключительном периоде. Канадский легионер «Сибири» Жильбер Брюле сделал счёт 2:1, однако почти сразу вернули паритет. Ближе к концу матча нападающий новосибирцев реализовал буллит и снова вывел команду вперед, а на последних секундах Максим Казаков закрепил преимущество хозяев, забросив шайбу в пустые ворота. Итоговый счет матча – 4:2.

После этой игры ХК «Сибирь» имеет в своем активе 38 очков и по-прежнему остаётся на 10 позиции в Восточной конференции КХЛ. Ближайший матч команда также проведёт на своем поле – 15 января в Новосибирск приедет ХК «Сочи». Напомним, в январе этому клубу «Сибирь» уже проиграла одну игру.