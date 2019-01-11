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Никодим, министр, поиски - Итоги Сиб.фм

Рубрика: общество

13.01.2019 19:39

фото из архива Сиб.фм

Минувшая неделя в Новосибирске была ознаменована перестановками в руководстве различных структур, крупными проигрышами хоккейной команды “Сибирь”  и необыкновенной сплочённостью населения при поиске пропавшего человека. Новосибирцы обсуждали заявление КПРФ о выдвижении на выборы действующего градоначальника Анатолия Локтя. Всё, чем запомнится эта неделя, — в материале Сиб.фм. 

Ротация кадров в РПЦ 

Понедельник, 7 января. Православные христиане отметили один из главных двунадесятых праздников — Рождество Христово. Божественную литургию совершил новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, назначенный на должность решением Священного Синода. Накануне рождественских торжеств с новым владыкой познакомились губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Снежная феерия 

Вторник, 8 января. Подведены итоги XIX Фестиваля снежных скульптур. В течение четырёх дней 15 команд из городов России и СНГ воссоздавали шедевры из снега на тему Года театра. Первое место завоевало творение мастеров из Санкт-Петербурга, второй приз взяли омичи, закрыли тройку лидеров хозяева фестиваля — новосибирцы. Кубок мэра Новосибирска увезли домой москвичи. 

Из района в область 

Среда, 9 января. Бывший глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров назначен на должность и.о. министра торговли и промышленности Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников представил его аппарату и попросил активно взаимодействовать. Ранее минпромторг  региона на протяжении четырёх лет возглавлял Николай Симонов.  

Выборы мэра-2 

Четверг, 10 января. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах 2019 года. Об этом сообщил второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Сам Анатолий Евгеньевич пока этого не подтвердил. Новосибирский обком партии считает действующего градоначальника одной из ведущих политических фигур в регионе. Поэтому он имеет все шансы избраться на второй срок на пост мэра. Локоть был избран руководителем администрации города в 2014 году. Выборы должны пройти 8 сентября 2019 года. 

Год не задался 

Пятница, 11 января. Хоккейная команда “Сибирь” проиграла четвёртую игру подряд с начала нового года. Не помогли хоккеистам даже родные стены и активная поддержка болельщиков. Со счётом 5:3 “Сибирь” проиграла череповецкой “Северстали” и опустилась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. 

Всем миром 

Суббота, 12 января. В Бердске пропала 34-летняя Ирина Синельникова, которая поехала показывать свой автомобиль потенциальным покупателям. На поиски бердчанки в посёлок Новый съехались более 200 волонтёров, в том числе и корреспондент Сиб.фм. До полуночи поисковики прочёсывали лесной массив, но так и не смогли обнаружить женщину. О сплочённости новосибирцев и неравнодушии к чужой беде читайте завтра на нашем сайте в специальном репортаже Ксении Лысенко.

Теги: поиски пропавших культура мэр Локоть Анатолий митрополия

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Предложить новость

Никодим, министр, поиски - Итоги Сиб.фм

сегодня 19:39 Общество 0 Коммент.

Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

сегодня 15:33 Общество 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

вчера 21:53 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

вчера 11:32 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Завод по производству питьевой воды для китайцев начинают строить на Байкале

11.01.2019 Экономика 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег

11.01.2019 Работа 0 Коммент.

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