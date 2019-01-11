Никодим, министр, поиски - Итоги Сиб.фм

фото из архива Сиб.фм

Минувшая неделя в Новосибирске была ознаменована перестановками в руководстве различных структур, крупными проигрышами хоккейной команды “Сибирь” и необыкновенной сплочённостью населения при поиске пропавшего человека. Новосибирцы обсуждали заявление КПРФ о выдвижении на выборы действующего градоначальника Анатолия Локтя. Всё, чем запомнится эта неделя, — в материале Сиб.фм.

Ротация кадров в РПЦ

Понедельник, 7 января. Православные христиане отметили один из главных двунадесятых праздников — Рождество Христово. Божественную литургию совершил новый митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, назначенный на должность решением Священного Синода. Накануне рождественских торжеств с новым владыкой познакомились губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Снежная феерия

Вторник, 8 января. Подведены итоги XIX Фестиваля снежных скульптур. В течение четырёх дней 15 команд из городов России и СНГ воссоздавали шедевры из снега на тему Года театра. Первое место завоевало творение мастеров из Санкт-Петербурга, второй приз взяли омичи, закрыли тройку лидеров хозяева фестиваля — новосибирцы. Кубок мэра Новосибирска увезли домой москвичи.

Из района в область

Среда, 9 января. Бывший глава Кировского района Новосибирска Андрей Гончаров назначен на должность и.о. министра торговли и промышленности Новосибирской области. Губернатор Андрей Травников представил его аппарату и попросил активно взаимодействовать. Ранее минпромторг региона на протяжении четырёх лет возглавлял Николай Симонов.

Выборы мэра-2

Четверг, 10 января. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть примет участие в выборах 2019 года. Об этом сообщил второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов. Сам Анатолий Евгеньевич пока этого не подтвердил. Новосибирский обком партии считает действующего градоначальника одной из ведущих политических фигур в регионе. Поэтому он имеет все шансы избраться на второй срок на пост мэра. Локоть был избран руководителем администрации города в 2014 году. Выборы должны пройти 8 сентября 2019 года.

Год не задался

Пятница, 11 января. Хоккейная команда “Сибирь” проиграла четвёртую игру подряд с начала нового года. Не помогли хоккеистам даже родные стены и активная поддержка болельщиков. Со счётом 5:3 “Сибирь” проиграла череповецкой “Северстали” и опустилась на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

Всем миром