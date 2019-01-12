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Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукцииРубрика: экономика
14.01.2019 08:27
фото с сайта правительства Новосибирской области
Крупнейшее в России предприятие запустило новую линию – оборудование позволит расширить ассортимент.
Новосибирская компания «Сибиар» увеличит объёмы производства. 13 января на предприятии состоялась торжественная церемония запуска ещё одной линии заполнения аэрозольных баллонов. Объём инвестиций в расширение производства составил 102 миллиона рублей.
«Эта линия была изготовлена с существенным увеличением рабочих параметров, что позволило увеличить объёмы дозирования и производительность линии. Эта системы получила возможность выпускать виды продукции с новыми типами клапанов (алюминиевые, двойного действия, для портативных газовых плит)», – сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая производственная линия позволит новосибирскому предприятию закрепить лидирующие позиции на российском рынке, а также увеличить экспорт в страны ближнего зарубежья. На данный момент ассортимент уже превышает 200 наименований, в том числе освежители воздуха, косметика, бытовые чистящие средства, репелленты против насекомых и другие. По итогам 2018 года предприятие превысило отметку в 120 миллионов единиц произведенной продукции.
Напомним, на Байкале началось строительство завода по производству питьевой воды на экспорт.
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Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
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