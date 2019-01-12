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Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

Рубрика: экономика

14.01.2019 08:27

фото с сайта правительства Новосибирской области

Крупнейшее в России предприятие запустило новую линию – оборудование позволит расширить ассортимент.

Новосибирская компания «Сибиар» увеличит объёмы производства. 13 января на предприятии состоялась торжественная церемония запуска ещё одной линии заполнения аэрозольных баллонов. Объём инвестиций в расширение производства составил 102 миллиона рублей.

«Эта линия была изготовлена с существенным увеличением рабочих параметров, что позволило увеличить объёмы дозирования и производительность линии. Эта системы получила возможность выпускать виды продукции с новыми типами клапанов (алюминиевые, двойного действия, для портативных газовых плит)», – сообщает пресс-служба правительства региона.

Новая производственная линия позволит новосибирскому предприятию закрепить лидирующие позиции на российском рынке, а также увеличить экспорт в страны ближнего зарубежья. На данный момент ассортимент уже превышает 200 наименований, в том числе освежители воздуха, косметика, бытовые чистящие средства, репелленты против насекомых и другие. По итогам 2018 года предприятие превысило отметку в 120 миллионов единиц произведенной продукции.

Напомним, на Байкале началось строительство завода по производству питьевой воды на экспорт. 

Теги: промышленность сибиар производство

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Предложить новость

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Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:39 Общество 0 Коммент.

Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

вчера 10:31 Хроника 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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