Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

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Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской областиРубрика: проиcшествия
13.01.2019 16:27
ФОТО С САЙТА CHEL74.RU
Тело бердчанки, которую искали с 11 января, найдено недалеко от трассы Новосибирск — Кемерово.
Новосибирские и кемеровские следователи работают на месте обнаружения тела 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой, рассказал Сиб.фм представитель СУ СКР по Новосибирской области. Погибшая обнаружена недалеко от трассы, по которой подозреваемые ехали из Новосибирска, в полутора километрах от горнолыжного курорта Танай.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство” по факту безвестного исчезновения бердчанки, которая поехала на встречу с покупателями автомобиля. Задержаны двое подозреваемых.
Напомним, более 200 человек участвовали в поисках Ирины рядом с Бердском, в лесной зоне посёлка Новый. Поиски были прекращены в ночь на 13 января.
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