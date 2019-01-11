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Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Рубрика: проиcшествия

13.01.2019 16:27

ФОТО С САЙТА CHEL74.RU

Тело бердчанки, которую искали с 11 января, найдено недалеко от трассы Новосибирск — Кемерово. 

Новосибирские и кемеровские следователи работают на месте обнаружения тела 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой, рассказал Сиб.фм представитель СУ СКР по Новосибирской области. Погибшая обнаружена недалеко от трассы, по которой подозреваемые ехали из Новосибирска, в полутора километрах от горнолыжного курорта Танай. 

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство” по факту безвестного исчезновения бердчанки, которая поехала на встречу с покупателями автомобиля. Задержаны двое подозреваемых.

Напомним, более 200 человек участвовали в поисках Ирины рядом с Бердском, в лесной зоне посёлка Новый. Поиски были прекращены в ночь на 13 января.

Теги: поиски пропавших полиция

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Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

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11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

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11.01.2019 Экономика 0 Коммент.

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11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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11.01.2019 Woman 0 Коммент.

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