Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Тело бердчанки, которую искали с 11 января, найдено недалеко от трассы Новосибирск — Кемерово.

Новосибирские и кемеровские следователи работают на месте обнаружения тела 34-летней жительницы Бердска Ирины Синельниковой, рассказал Сиб.фм представитель СУ СКР по Новосибирской области. Погибшая обнаружена недалеко от трассы, по которой подозреваемые ехали из Новосибирска, в полутора километрах от горнолыжного курорта Танай.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по статье “Убийство” по факту безвестного исчезновения бердчанки, которая поехала на встречу с покупателями автомобиля. Задержаны двое подозреваемых.

Напомним, более 200 человек участвовали в поисках Ирины рядом с Бердском, в лесной зоне посёлка Новый. Поиски были прекращены в ночь на 13 января.