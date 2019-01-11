Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

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На всю рабочую неделю в Новосибирске установится комфортная погода без осадков.

По сообщению Гидрометцентра России, в Новосибирске с 14 по 19 января установится теплая, практически безветренная погода. Уже в понедельник столбик термометра поднимется до -7 градусов в дневные часы, а во вторник и того выше — до -5. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду.

В среду, 16 января, ветер сменится на юго-восточный, будет солнечно. И даже ночью температура не опустится ниже -13 градусов. В четверг ветер сменится на северный, холодные воздушные массы остудят воздух до -10 градусов днем.

В пятницу и субботу вновь подует слабый южный ветер, в дневные часы потеплеет до -7 ..–8 градусов. В субботу и днём, и ночью возможен небольшой кратковременный снег. Синоптики предупреждают, что на дорогах сохраняются гололёдные явления.

Для крещенских купаний погода будет более чем благоприятная. Напомним, в Новосибирске будут оборудованы семь купелей.