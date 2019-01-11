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Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

Рубрика: общество

13.01.2019 15:33

фото с сайта pixabay.com

На всю рабочую неделю в Новосибирске установится комфортная погода без осадков. 

По сообщению Гидрометцентра России, в Новосибирске с 14 по 19 января установится теплая, практически безветренная погода. Уже в понедельник столбик термометра поднимется до -7 градусов в дневные часы, а во вторник и того выше — до -5. Южный ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду.  

В среду, 16 января, ветер сменится на юго-восточный, будет солнечно. И даже ночью температура не опустится ниже -13 градусов. В четверг ветер сменится на северный, холодные воздушные массы остудят воздух до -10 градусов днем. 

В пятницу и субботу вновь подует слабый южный ветер, в дневные часы потеплеет до -7 ..–8 градусов. В субботу и днём, и ночью возможен небольшой кратковременный снег. Синоптики предупреждают, что на дорогах сохраняются гололёдные явления.

Для крещенских купаний погода будет более чем благоприятная. Напомним, в Новосибирске будут оборудованы семь купелей.

 

Теги: Новосибирская область погода

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Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

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11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Завод по производству питьевой воды для китайцев начинают строить на Байкале

11.01.2019 Экономика 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Правила питания в российских школах могут сильно ужесточить

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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