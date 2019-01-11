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В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

Рубрика: общество

13.01.2019 11:36

фото с сайта ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецком районе собака, которая потерялась и не могла найти дорогу домой, пристроилась к экипажу ГИБДД и несла с ним службу. 

На кольцевой развязке в районе села Атаманово Кемеровской области сотрудники ГИБДД не сразу обратили внимание на подошедшую собаку. Пёс устроился рядом с патрульной машиной и внимательно наблюдал за процессом. Когда полицейские выходили из автомобиля, собака повсюду сопровождала сотрудников. Экипаж даже имя ей придумал — Найда. 

Дежурство ещё не закончилось, как к служебному автомобилю подъехали обеспокоенные хозяева пса. Оказалось, что собака долгое время несла службу в системе МВД, выявляла тайники с наркотиками, а затем ушла на заслуженных отдых. Поэтому, когда пёс заблудился, он пришёл к людям в форме и ответственно нёс с ними службу.  

Счастливые хозяева забрали собаку домой и поблагодарили полицейских, что они встретились на пути их любимца.  

Напомним, в октябре  маленький пёс ждал хозяина-предателя у мёртвой деревни. 

Теги: собаки полиция ГИБДД

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Лента новостей

Предложить новость

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

сегодня 13:00 Хроника 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

сегодня 12:40 Общество 0 Коммент.

В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

сегодня 11:36 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

сегодня 10:31 Хроника 0 Коммент.

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

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На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

вчера 14:34 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

вчера 12:58 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

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Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

вчера 10:34 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная "Сибирь" в домашнем матче проиграла "Северстали"

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

Турфирмы могут потерять возможность проводить паломнические туры

11.01.2019 Бизнес 0 Коммент.

В интернете собирают подписи против автора фейков о ЧП в Магнитогорске

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Каток «Европы Плюс» работает в Центральном парке

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Новосибирский театральный секс-символ женился

11.01.2019 Woman 0 Коммент.

Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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