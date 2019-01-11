В Кузбассе собака - экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейских

фото с сайта ГУ МВД по Кемеровской области

В Новокузнецком районе собака, которая потерялась и не могла найти дорогу домой, пристроилась к экипажу ГИБДД и несла с ним службу.

На кольцевой развязке в районе села Атаманово Кемеровской области сотрудники ГИБДД не сразу обратили внимание на подошедшую собаку. Пёс устроился рядом с патрульной машиной и внимательно наблюдал за процессом. Когда полицейские выходили из автомобиля, собака повсюду сопровождала сотрудников. Экипаж даже имя ей придумал — Найда.

Дежурство ещё не закончилось, как к служебному автомобилю подъехали обеспокоенные хозяева пса. Оказалось, что собака долгое время несла службу в системе МВД, выявляла тайники с наркотиками, а затем ушла на заслуженных отдых. Поэтому, когда пёс заблудился, он пришёл к людям в форме и ответственно нёс с ними службу.

Счастливые хозяева забрали собаку домой и поблагодарили полицейских, что они встретились на пути их любимца.