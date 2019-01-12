Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

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Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварииРубрика: проиcшествия
14.01.2019 10:30
Фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области
Участок железной дороги в Иркутской области, где сошли 29 вагонов, полностью восстановлен.
Движение поездов на Транссибе возобновлено в обоих направлениях – сообщает ГУ МЧС по региону. Аварийные бригады восстановили повреждённое железнодорожное полотно и опоры контактной сети.
12 января на перегоне «Делюр – Тыреть» в Иркутской области с рельс сошли 29 вагонов, гружённых углём, было повреждено 250 метров пути. В Заларинский район направили восстановительные поезда со станций Зима, Иркутск-Сортировочный и Нижнеудинск. Для пассажиров было организовано горячее питание. Авария привела к задержке поездов, следовавших по Восточно-Сибирскому направлению.
Напомним, в мае гендиректор РЖД поддержал идею Андрея Травникова о реализации проекта «Городская электричка».
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