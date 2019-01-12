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Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

Рубрика: проиcшествия

14.01.2019 10:30

Фото с сайта ГУ МЧС по Иркутской области

Участок железной дороги в Иркутской области, где сошли 29 вагонов, полностью восстановлен.

Движение поездов на Транссибе возобновлено в обоих направлениях – сообщает ГУ МЧС по региону. Аварийные бригады восстановили повреждённое железнодорожное полотно и опоры контактной сети.

12 января на перегоне «Делюр – Тыреть» в Иркутской области с рельс сошли 29 вагонов, гружённых углём, было повреждено 250 метров пути. В Заларинский район направили восстановительные поезда со станций Зима, Иркутск-Сортировочный и Нижнеудинск. Для пассажиров было организовано горячее питание. Авария привела к задержке поездов, следовавших по Восточно-Сибирскому направлению.

Напомним, в мае гендиректор РЖД поддержал идею Андрея Травникова о реализации проекта «Городская электричка».

Теги: Иркутская область РЖД поезд

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Никодим, министр, поиски – Итоги Сиб.фм

вчера 19:39 Общество 0 Коммент.

Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

вчера 10:31 Хроника 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» в домашнем матче проиграла «Северстали»

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

11.01.2019 Политика 0 Коммент.

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