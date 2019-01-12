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Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

Рубрика: общество, проиcшествия

14.01.2019 12:27

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

За получение взяток суд приговорил бывшего начальника колонии Рубцовска к 10 годам заключения и штрафу.

Бывший начальник отдела исправительной колонии в Алтайском крае признан виновным в получении взяток от заключённых. Суд приговорил его к 10 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере около 5 миллионов рублей – сообщает СУ СК по региону.

СК и суд установили, что с 2014 по 2017 год начальник колонии вымогал взятки у заключённых в крупном размере. В случае отказа угрожал сфальсифицировать материалы о якобы допущенных нарушениях, составить отрицательную характеристику. Это могло привести к необоснованному дисциплинарному взысканию, в том числе помещению заключённого в штрафной изолятор и переводу из обычных условий отбывания наказания в строгие.

Суммы взяток варьировались от 40 до 300 тысяч рублей. Кроме того, в апреле 2017 года за возможность свидания с женой экс-начальник получил от заключённого золотую цепь стоимостью более 34 тысяч рублей.

Преступление выявили сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю и ОСБ УФСИН России по Алтайскому краю.

Напомним, в октябре суд приговорил новосибирского экс-чиновника к 10 годам лишения свободы.

Теги: взятки суд приговор

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