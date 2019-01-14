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Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

Рубрика: общество

14.01.2019 15:04

фото с сайта unsplash.com

12 января 2019 года женская сборная России заняла первое место в четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.

Последний раз женская сборная по биатлону выиграла эстафету на Кубке мира в Оберхофе в 2012 году. Победы этого года мы ждали целых семь лет.

Второе место на соревнованиях заняла команда Германии, а третье – команда Чехии.

За нашу страну бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова показала на соревнованиях отличную скорость. Хоть она и использовала все дополнительные патроны и не смогла обойти итальянку Лизу Виттоцци, но она сократила расстояние на семь секунд и переместилась на пятое место в рейтинге.

Евгения Павлова до последнего пыталась отыграться и не теряла веры в себя и в свои силы, чем оказала неоценимую помощь в победе женской сборной в этом году.

Напомним, 22 января 2018 года борец Роман Власов победил в международном турнире.

Теги: спорт соревнования

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Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

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