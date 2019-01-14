Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

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Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победуРубрика: общество
14.01.2019 15:04
фото с сайта unsplash.com
12 января 2019 года женская сборная России заняла первое место в четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Последний раз женская сборная по биатлону выиграла эстафету на Кубке мира в Оберхофе в 2012 году. Победы этого года мы ждали целых семь лет.
Второе место на соревнованиях заняла команда Германии, а третье – команда Чехии.
За нашу страну бежали Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова. Новосибирская биатлонистка Евгения Павлова показала на соревнованиях отличную скорость. Хоть она и использовала все дополнительные патроны и не смогла обойти итальянку Лизу Виттоцци, но она сократила расстояние на семь секунд и переместилась на пятое место в рейтинге.
Евгения Павлова до последнего пыталась отыграться и не теряла веры в себя и в свои силы, чем оказала неоценимую помощь в победе женской сборной в этом году.
Напомним, 22 января 2018 года борец Роман Власов победил в международном турнире.
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