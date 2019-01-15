Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

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Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублейРубрика: общество, культура
15.01.2019 08:34
ФОТО С САЙТА FLICKR.COM
Проектная концепция НООФРА «Академгородок» попала в десятку лучших по результатам конкурса «Музей. Сила места».
Команда Новосибирского областного общественного фонда развития Академгородка под руководством Близнюк Анастасии Германовны получит возможность пройти образовательную программу Московской школы управления СКОЛКОВО и Фонда Потанина. Это является необходимым условием для продолжения борьбы за грант в размере 45 миллионов рублей, который будет выделен на трёхлетний проект. Основной задачей проекта будет являться решение актуальных вопросов городской среды.
Главной целью инициативы «Музей. Сила места» в рамках работы Фонда Потанина является поддержка музеев, которые, в свою очередь, на основании проектной работы должны реализовывать потенциал культуры ради социально-экономического развития.
Начальным этапом инициативы была форсайт-сессия, прошедшая в июне прошлого года в рамках форума «Музейный гид». 24 города из различных регионов страны приняли участие в том мероприятии.
«Музейный форсайт, ставший первым этапом отбора участников нашей инициативы, обнаружил кризис представлений об общем будущем. Но ситуация перевернулась, когда участники перешли к активной работе над проектами и погрузились в изучение устойчивых партнёрских моделей и опыта своих городов. Результаты превзошли все ожидания», – поделились Оксана Орачева, генеральный директор Фонда Потанина.
Отбор на следующий этап проходил посредством конкурса на лучшую концепцию проекта по ревитализации социокультурной среды своего региона. Из 57 заявок только 30 удовлетворили экспертную комиссию и перешли в следующий тур. В октябре 2018 года авторы избранных проектов прошли образовательный интенсив в Московской школе управления СКОЛКОВО для формирования команд и проработки концепций, которые были позже представлены. Всего на конкурс было заявлено 25 проектов, 10 из которых были отобраны экспертами – среди них команда из Новосибирска.
Напомним, в октябре прошлого года план развития «Академгородок 2.0» отправили в правительство РФ.
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