«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

фото предоставило «Выбери радио»

Новосибирцы всё ещё могут выиграть путёвку на двоих в загородный отель, благодаря радио «Ретро FM».

В эфире «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша — путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.

Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем. Итоги подводятся по воскресеньям.

Акция продлится до 24 февраля 2019 года.

Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru

Запрещено для детей.

Генеральный партнёр проекта — сеть автокомплексов «Реактор», расположенных на Писарева 73, на Станционной 26а, на Учительской 62/3 и на Связистов 166. Телефон 209-54-54.

Напомним, в ноябре состоялась легендарная вечеринка «Ретро FM».