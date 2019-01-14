«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

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«Ретро FM» дарит путевки в загородный отельРубрика: общество
14.01.2019 18:02
фото предоставило «Выбери радио»
Новосибирцы всё ещё могут выиграть путёвку на двоих в загородный отель, благодаря радио «Ретро FM».
В эфире «Ретро FM» продолжается акция «Право на отдых». Главный еженедельный приз розыгрыша — путёвка на двоих в загородный отель. Каждая путёвка включает в себя проживание на двое суток, трёхразовое питание, посещение русской бани и хаммама, катание на снегоходе с инструктором, бильярд и т. д.
Стать одним из счастливых победителей очень просто. Нужно дозвониться в «Феличиту» с 18:00 до 19:00 по номеру 362-07-97 и выполнить задание ведущего, набрав максимальное количество баллов. Чем больше баллов, тем больше шансов стать победителем. Итоги подводятся по воскресеньям.
Акция продлится до 24 февраля 2019 года.
Информация по телефону +7 (383) 362-07-67 и на сайтах vk.com/novosibirsk.retrofm и novosibirsk.retrofm.ru
Запрещено для детей.
Генеральный партнёр проекта — сеть автокомплексов «Реактор», расположенных на Писарева 73, на Станционной 26а, на Учительской 62/3 и на Связистов 166. Телефон 209-54-54.
Напомним, в ноябре состоялась легендарная вечеринка «Ретро FM».
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Лента новостей
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
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Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
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