Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

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Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детейРубрика: общество
14.01.2019 13:15
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирским школьникам, по мнению их родителей, провели незаконную диагностику личностного роста.
От родителей учеников школы № 108 Кировского района поступили жалобы о том, что их детей без предварительного предупреждения обязали проходить диагностику личностного роста. Информация об этом содержится в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Некоторые вопросы теста вызвали у родителей удивление. Школьников попросили рассказать о своём взгляде на следующие утверждения: «торговля животными, занесёнными в Красную книгу, – неплохой способ заработать», «если ради справедливости надо убить человека – это нормально», «я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится».
«Я вместе с другими родителями возмущена, что нас даже не предупредили о предстоящем тестировании. Мало того, что содержание вопросов очень сомнительное, так ещё нарушен федеральный закон, который обязывает администрацию школы нас информировать», – приводится в группе высказывание мамы одного из учеников.
Согласно статье «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» родители имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) детей, отказаться от их проведения или участия, получать информацию о результатах. Учебные заведения не имеют права обследовать и/или опрашивать детей без письменного согласия родителей.
Сотрудники школы отказались прокомментировать ситуацию Сиб.фм.
Напомним, в январе стало известно, что правила питания в российских школах могут сильно ужесточить.
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