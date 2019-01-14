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Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

Рубрика: общество

14.01.2019 13:15

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирским школьникам, по мнению их родителей, провели незаконную диагностику личностного роста.

От родителей учеников школы № 108 Кировского района поступили жалобы о том, что их детей без предварительного предупреждения обязали проходить диагностику личностного роста. Информация об этом содержится в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Некоторые вопросы теста вызвали у родителей удивление. Школьников попросили рассказать о своём взгляде на следующие утверждения: «торговля животными, занесёнными в Красную книгу, – неплохой способ заработать», «если ради справедливости надо убить человека – это нормально», «я могу оскорбить человека, если он мне чем-то не нравится».

«Я вместе с другими родителями возмущена, что нас даже не предупредили о предстоящем тестировании. Мало того, что содержание вопросов очень сомнительное, так ещё нарушен федеральный закон, который обязывает администрацию школы нас информировать», – приводится в группе высказывание мамы одного из учеников.

Согласно статье «Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» родители имеют право получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) детей, отказаться от их проведения или участия, получать информацию о результатах. Учебные заведения не имеют права обследовать и/или опрашивать детей без письменного согласия родителей.

Сотрудники школы отказались прокомментировать ситуацию Сиб.фм.

Напомним, в январе стало известно, что правила питания в российских школах могут сильно ужесточить.

Теги: школа дети

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Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

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сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

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сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

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