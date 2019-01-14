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Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Рубрика: общество

14.01.2019 18:21

фото с сайта unsplash.com

В Бердске школьный психолог обвиняет маму девочку, прославившейся скандалом с голубыми волосами, во лжи и утверждает, что ребёнка никто не оскорблял.

Психолог школы № 9 и Валентина Боянова, мама школьницы, 14 января встретились в суде. Причиной стал уже нашумевший конфликт. Девочку выгнали из класса из-за неподобающего внешнего вида — синих волос. Классный руководитель и психолог считают, что в школу подобает ходить только с естественным цветом волос. После этого девочка перестала ходить в школу вовсе.

Сейчас появилась новая причина конфликта между женщинами. В публикации портала «Курьер. Среда. Бердск» о девочке, которую выгнали из школы из-за голубого цвета волос, прозвучала такая фраза: «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря – 23 ноября к шестикласснице подошла школьный психолог, сделав замечание о том, что из-за неё ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

Наталья Тараскевич как опытный психолог считает, что это порочит её профессиональные честь и достоинство. Она уверяет, что подобного разговора не было и быть не могло.

Женщина требует моральную компенсацию размером в 25 000 рублей от каждого, кто причастен к ситуации. Только в этом случае или в случае опровержения порталом этой информации она готова решить проблему миром. Но мать девочки готова бороться до конца и доказать, что девочка говорила правду.

«Дочь мне рассказывала, что психолог подходила к ней возле раздевалки, говорила о том, что волосы красить в неестественный цвет не стоит», – настаивала Валентина.

Напомним, в декабре прокуратура нашла нарушения в уставе бердской школы № 9 .

Теги: школы суд скандалы

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Лента новостей

Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

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