Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Лента новостейПредложить новость
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанкиРубрика: общество
14.01.2019 18:21
фото с сайта unsplash.com
В Бердске школьный психолог обвиняет маму девочку, прославившейся скандалом с голубыми волосами, во лжи и утверждает, что ребёнка никто не оскорблял.
Психолог школы № 9 и Валентина Боянова, мама школьницы, 14 января встретились в суде. Причиной стал уже нашумевший конфликт. Девочку выгнали из класса из-за неподобающего внешнего вида — синих волос. Классный руководитель и психолог считают, что в школу подобает ходить только с естественным цветом волос. После этого девочка перестала ходить в школу вовсе.
Сейчас появилась новая причина конфликта между женщинами. В публикации портала «Курьер. Среда. Бердск» о девочке, которую выгнали из школы из-за голубого цвета волос, прозвучала такая фраза: «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря – 23 ноября к шестикласснице подошла школьный психолог, сделав замечание о том, что из-за неё ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».
Наталья Тараскевич как опытный психолог считает, что это порочит её профессиональные честь и достоинство. Она уверяет, что подобного разговора не было и быть не могло.
Женщина требует моральную компенсацию размером в 25 000 рублей от каждого, кто причастен к ситуации. Только в этом случае или в случае опровержения порталом этой информации она готова решить проблему миром. Но мать девочки готова бороться до конца и доказать, что девочка говорила правду.
«Дочь мне рассказывала, что психолог подходила к ней возле раздевалки, говорила о том, что волосы красить в неестественный цвет не стоит», – настаивала Валентина.
Напомним, в декабре прокуратура нашла нарушения в уставе бердской школы № 9 .
Комментарии
Лента новостей
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
Статьи по теме
Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске
Больше всего раз в документе упоминается торговы...
Новости по теме
Популярное