Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

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В Бердске школьный психолог обвиняет маму девочку, прославившейся скандалом с голубыми волосами, во лжи и утверждает, что ребёнка никто не оскорблял.

Психолог школы № 9 и Валентина Боянова, мама школьницы, 14 января встретились в суде. Причиной стал уже нашумевший конфликт. Девочку выгнали из класса из-за неподобающего внешнего вида — синих волос. Классный руководитель и психолог считают, что в школу подобает ходить только с естественным цветом волос. После этого девочка перестала ходить в школу вовсе.

Сейчас появилась новая причина конфликта между женщинами. В публикации портала «Курьер. Среда. Бердск» о девочке, которую выгнали из школы из-за голубого цвета волос, прозвучала такая фраза: «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря – 23 ноября к шестикласснице подошла школьный психолог, сделав замечание о том, что из-за неё ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

Наталья Тараскевич как опытный психолог считает, что это порочит её профессиональные честь и достоинство. Она уверяет, что подобного разговора не было и быть не могло.

Женщина требует моральную компенсацию размером в 25 000 рублей от каждого, кто причастен к ситуации. Только в этом случае или в случае опровержения порталом этой информации она готова решить проблему миром. Но мать девочки готова бороться до конца и доказать, что девочка говорила правду.

«Дочь мне рассказывала, что психолог подходила к ней возле раздевалки, говорила о том, что волосы красить в неестественный цвет не стоит», – настаивала Валентина.

Напомним, в декабре прокуратура нашла нарушения в уставе бердской школы № 9 .