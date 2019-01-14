Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

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На сайте «Пикабу» женщина хотела получить совет от юристов, но по итогу вышел грустный рассказ о судьбе одной пожилой жительницы Новосибирска и её внучке-сироте.

С просьбой к юристам дать совет пользовательница сайта «Пикабу» под ником Kastryulya90 рассказала грустную историю о несправедливости жизни.

По её словам, всё началось с того, что у девочки по имени Катя умерла мама. Женщине не хватило денег на пересадку почки, а бабушка потратила последние деньги, чтобы переехать поближе и ухаживать за дочерью. Ради этого пенсионерке пришлось выкупить половину площади земли.

«Дом был наследством и поделён на двух хозяев, одну половину она и купила. Это было 2,5 года назад», – пояснил автор.

После смерти женщины бабушка хотела забрать внучку к себе, так как отцу она была не нужна, у него новая семья. Но опеку бабушке не дали. Дочку пришлось удочерить отцу, он получал пособие за неё, но при этом поставил ультиматум: «Либо Катя живёт в его гараже, либо с бабушкой». Разумеется, бабушка хотела для внучки лучшей жизни и приютила, несмотря на оформленную не на неё опеку.

Пожилая женщина не могла пожаловаться на бывшего зятя в органы опеки, ведь она не хотела, чтобы Катю забрали в интернат. Поэтому приходилось выкручиваться и жить вдвоём на пенсию в 13 тысяч рублей в месяц.

«Когда Катя вступила в подростковый возраст, она убежала к папе жить, ведь бабушка заставляет учиться и делать работу по дому. Но, пожив в гараже неделю, поняла, что лучше у бабушки», – рассказала автор поста.

На этом беды не заканчивались. В декабре 2018 года соседи подали на Катину бабушку в суд. Они хотели, чтобы та снесла забор между участками, и они могли через её половину проходить к себе. Соседи сделали пристройку, и теперь им мало места – они не согласны, как между ними поделена земля. Заседание назначено на 26 февраля, но судья посоветовал договориться миром. Денег на адвоката у бабушки нет, поэтому автор решила посоветоваться на сайте в надежде встретить там юриста.

«Бабушке нужно обратиться в адвокатскую палату региона проживания с таким запросом. Для малоимущих, инвалидов и прочих категорий адвокатами бесплатно предоставляется юридическая помощь, в том числе и представление интересов в судах», – посоветовал пользователь под ником babisla61.

Напомним, в октябре новосибирец, посетив местную городскую поликлинику, удивился большому количеству в ней растений – это сразу же стало поводом для многочисленных шуток на «Пикабу».