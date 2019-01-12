Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

фото из фан-группы Валентина Стрыкало в соцсети «ВКонтакте», с сайта avito.ru

Житель Барнаула предложил пользователям «Авито» салфетку с подписью артиста Юрия Каплана за нескромную цену; также её можно обменять на авто или автограф известного Шерлока Холмса.

Продавец Иван опубликовал на сайте бесплатных объявлений «Авито» предложение купить салфетку с автографом Юрия Каплана – солиста некогда популярной группы «Валентин Стрыкало». По словам автора объявления, он получил этот заветный предмет в 2014 году на концерте в Барнауле. Также он отметил, что салфетка в идеальном состоянии.

Цена такого автографа – 75 тысяч рублей. Впрочем, Иван готов рассмотреть обмен на ВАЗ-2107 или автограф Бенедикта Камбербетча.

«Можете просто промолчать, можете злиться или беситься – мне на это наплевать», – подытожил Иван своё объявления словами из песни Валентина Стрыкало.

Напомним, в октябре в Новосибирске выставили на продажу футболку с автографами футболистов за 5 миллионов рублей.