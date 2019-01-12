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Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

Рубрика: Авто, общество

14.01.2019 11:14

фото из фан-группы Валентина Стрыкало в соцсети «ВКонтакте», с сайта avito.ru

Житель Барнаула предложил пользователям «Авито» салфетку с подписью артиста Юрия Каплана за нескромную цену; также её можно обменять на авто или автограф известного Шерлока Холмса.

Продавец Иван опубликовал на сайте бесплатных объявлений «Авито» предложение купить салфетку с автографом Юрия Каплана – солиста некогда популярной группы «Валентин Стрыкало». По словам автора объявления, он получил этот заветный предмет в 2014 году на концерте в Барнауле. Также он отметил, что салфетка в идеальном состоянии.

Цена такого автографа – 75 тысяч рублей. Впрочем, Иван готов рассмотреть обмен на ВАЗ-2107 или автограф Бенедикта Камбербетча.

«Можете просто промолчать, можете злиться или беситься – мне на это наплевать», – подытожил Иван своё объявления словами из песни Валентина Стрыкало.

Напомним, в октябре в Новосибирске выставили на продажу футболку с автографами футболистов за 5 миллионов рублей.

Теги: музыка автомобили торговля видео Авито

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Предложить новость

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Никодим, министр, поиски – Итоги Сиб.фм

вчера 19:39 Общество 0 Коммент.

Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

вчера 10:31 Хроника 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» в домашнем матче проиграла «Северстали»

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Зарплаты новосибирских прокуроров могут вырасти в несколько раз

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