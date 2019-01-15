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Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

Рубрика: общество

15.01.2019 07:34

ФОТО С САЙТА AVITO.RU

Житель Барабинска решил продать доставшуюся по наследству икону за приличную сумму денег. 

14 января на сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось объявление о продаже иконы Святых Тихона и Митрофана стоимостью в 12 миллионов рублей. Судя по фотоснимкам, приложенным к объявлению, икона в плохом состоянии и может потребовать реставрации, так как сохранились, по большом счёту, лишь очертания образов. Хозяин уверяет, что образы хорошо читаются, а в углах иконы на элементах одеяния даже частично присутствует краска. 

«Икона досталась мне от бабушки, которая сама получила её от кого-то. Долгое время у меня лежала. Решил, что стоит продавать», – прокомментировал Сиб.фм автор объявления. 

Определить, кому именно посвящена икона, помог сибиряку интернет и внимательный осмотр – сохранились надписи, свидетельствующие о причастности к названным святым. Сейчас владелец ищет организацию, где могли бы провести профессиональную экспертизу: подтвердить подлинность и определить точную ценность изделия. 

Напомним, в октябре прошлого года в Новосибирске продавали антикварный кабинет 19 века.

Теги: Авито

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Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

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Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:02 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

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