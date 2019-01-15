Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

ФОТО С САЙТА AVITO.RU

Житель Барабинска решил продать доставшуюся по наследству икону за приличную сумму денег.

14 января на сайте бесплатных объявлений «Авито» появилось объявление о продаже иконы Святых Тихона и Митрофана стоимостью в 12 миллионов рублей. Судя по фотоснимкам, приложенным к объявлению, икона в плохом состоянии и может потребовать реставрации, так как сохранились, по большом счёту, лишь очертания образов. Хозяин уверяет, что образы хорошо читаются, а в углах иконы на элементах одеяния даже частично присутствует краска.

«Икона досталась мне от бабушки, которая сама получила её от кого-то. Долгое время у меня лежала. Решил, что стоит продавать», – прокомментировал Сиб.фм автор объявления.

Определить, кому именно посвящена икона, помог сибиряку интернет и внимательный осмотр – сохранились надписи, свидетельствующие о причастности к названным святым. Сейчас владелец ищет организацию, где могли бы провести профессиональную экспертизу: подтвердить подлинность и определить точную ценность изделия.

Напомним, в октябре прошлого года в Новосибирске продавали антикварный кабинет 19 века.