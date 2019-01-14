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Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»Рубрика: общество
14.01.2019 17:07
ФОТОГРАФИИ АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ
Скандальная стройка многоэтажного здания напротив новосибирского лицея может возобновиться.
Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным решение мэрии о приостановке строительства бизнес-центра ООО «АльянсСтрой». Дело в том, что восьмиэтажное здание должно было располагаться напротив лицея № 22 «Надежда Сибири» – это вызвало у местных жителей много претензий.
Также суд постановил мэрии Новосибирска заплатить госпошлину в 3 тысячи рублей, чтобы покрыть расходы застройщика по госпошлине. Стоит отметить, что данное решение можно будет обжаловать в течение месяца – в законную силу оно ещё не вступило.
Напомним, в декабре стало известно, что мэрия предлагала обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири».
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Лента новостей
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
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