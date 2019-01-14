Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

ФОТОГРАФИИ АННЫ КУЗЬМЕНКОВОЙ ИЗ АРХИВА СИБ.ФМ

Скандальная стройка многоэтажного здания напротив новосибирского лицея может возобновиться.

Арбитражный суд Новосибирской области признал недействительным решение мэрии о приостановке строительства бизнес-центра ООО «АльянсСтрой». Дело в том, что восьмиэтажное здание должно было располагаться напротив лицея № 22 «Надежда Сибири» – это вызвало у местных жителей много претензий.

Также суд постановил мэрии Новосибирска заплатить госпошлину в 3 тысячи рублей, чтобы покрыть расходы застройщика по госпошлине. Стоит отметить, что данное решение можно будет обжаловать в течение месяца – в законную силу оно ещё не вступило.

Напомним, в декабре стало известно, что мэрия предлагала обмен застройщику бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири».