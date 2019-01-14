Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

фото с сайта firestock.ru

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа частично отменил постановление седьмого арбитражного апелляционного суда; мэрии Новосибирска не придется выплачивать 25 миллионов рублей.

Кассационная инстанция поставила точку в споре между ООО «Макдоналдс» и мэрией Новосибирска. Как следует из резолютивной части постановления, решение апелляционного суда от 10 сентября 2018 года отменяется. Мэрия Новосибирска не должна выплачивать обществу 25,2 млн рублей убытков и более 148 тысяч судебных расходов.

В остальной части оставлено в силе решение арбитражного суда Новосибирской области от 20 апреля прошлого года. Истец имеет право обратиться в Судебную коллегию Верховного суда России.

Спор между мэрией и «Макдоналдсом» тянется уже несколько лет. Ещё в 2013 году общество приобрело право аренды земельного участка на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска для строительства ресторана фастфуда. Однако разрешение на строительство выдано не было из-за недочётов в документации. «Макдоналдс» посчитал, что понёс убытки более чем на 29 млн рублей, затем исковую сумму уменьшили.

Напомним, в октябре глубокая колея на дороге привела мэрию Новосибирска в суд.