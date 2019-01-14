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Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

Рубрика: бизнес

14.01.2019 14:02

фото с сайта firestock.ru

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа частично отменил постановление седьмого арбитражного апелляционного суда; мэрии Новосибирска не придется выплачивать 25 миллионов рублей.

Кассационная инстанция поставила точку в споре между ООО «Макдоналдс» и мэрией Новосибирска. Как следует из резолютивной части постановления, решение апелляционного суда от 10 сентября 2018 года отменяется. Мэрия Новосибирска не должна выплачивать обществу 25,2 млн рублей убытков и более 148 тысяч судебных расходов.

В остальной части оставлено в силе решение арбитражного суда Новосибирской области от 20 апреля прошлого года. Истец имеет право обратиться в Судебную коллегию Верховного суда России. 

Спор между мэрией и «Макдоналдсом» тянется уже несколько лет. Ещё в 2013 году общество приобрело право аренды земельного участка на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска для строительства ресторана фастфуда. Однако разрешение на строительство выдано не было из-за недочётов в документации. «Макдоналдс» посчитал, что понёс убытки более чем на 29 млн рублей, затем исковую сумму уменьшили.

Напомним, в октябре глубокая колея на дороге привела мэрию Новосибирска в суд.

Теги: суд Мэрия Новосибирска

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Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

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