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Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

Рубрика: работа

14.01.2019 10:29

фото с сайта pixabay.com

Свыше 20 тысяч жителей Новосибирска решили начать 2019 год с серьёзных перемен и сменить работодателя.

Аналитики HeadHunter рассмотрели новые и активированные резюме новосибирцев с начала 2019 года и выяснили, что 21 280 человек уже начали поиски новой работы. Чаще всего ищут вакансии в сфере продаж, для начинающих специалистов и в рубрике «Транспорт, логистика».

«Распределение "новогодних" резюме отражает самые популярные сферы в нашем регионе: так, "Продажи" традиционно лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей. До сих пор есть мнение, что соискатели в праздники работу не ищут, но это давно не так. Обещание новой жизни в новый год для многих как раз и начинается со смены работодателя. Тем более, что есть время посмотреть предложения, которые есть на рынке, найти вакансии "работодателей "мечты", без спешки отредактировать/ создать резюме», – отметила руководитель пресс-службы регионального отдела hh.ru Елана Таращук.

Также исследования показали, что в этом году будет высокий спрос на рабочих, медиков, продавцов, менеджеров по продажам и ИТ-специалистов.

В среднем поиск работы на данный момент длится три месяца. Однако стоит отметить, что чем выше должность, тем дольше поиск.

Напомним, в январе исследование показало, что новосибирские журналисты зарабатывают больше своих сибирских коллег.

Теги: исследования работа

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