В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

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В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей водыРубрика: общество
14.01.2019 10:57
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске проводят отключение горячей воды и теплоснабжения.
14 января специалисты проведут ремонтные работы на тепломагистралях на улице Революции. В связи с этим 61 дом, два вуза, шесть детских учреждений, стоматологическая поликлиника и ещё 72 объекта останутся без тепла и горячей воды – сообщает Сибирская генерирующая компания. Отключение запланировано с 9:00 14 января до 01:00 15 января.
Из-за ремонтных работ проезжую часть на улице Революции сузили на 4,5 метра, движение транспорта будет ограничено. Дорогу обещают восстановить к 31 января.
Актуальную информацию о состоянии теплоснабжения, адресах домов, попадающих под отключение, можно узнать в сообществе СГК в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале «СГК Онлайн».
Напомним, в декабре более 40 домов в Новосибирске остались без отопления.
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