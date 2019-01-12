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В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

Рубрика: общество

14.01.2019 10:57

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске проводят отключение горячей воды и теплоснабжения.

14 января специалисты проведут ремонтные работы на тепломагистралях на улице Революции. В связи с этим 61 дом, два вуза, шесть детских учреждений, стоматологическая поликлиника и ещё 72 объекта останутся без тепла и горячей воды – сообщает Сибирская генерирующая компания. Отключение запланировано с 9:00 14 января до 01:00 15 января.

Из-за ремонтных работ проезжую часть на улице Революции сузили на 4,5 метра, движение транспорта будет ограничено. Дорогу обещают восстановить к 31 января.

Актуальную информацию о состоянии теплоснабжения, адресах домов, попадающих под отключение, можно узнать в сообществе СГК в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале «СГК Онлайн».

Напомним, в декабре более 40 домов в Новосибирске остались без отопления.

Теги: ремонт СГК тепло

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Лента новостей

Предложить новость

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

ХК «Сибирь» одержал первую победу в 2019 году

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Никодим, министр, поиски – Итоги Сиб.фм

вчера 19:39 Общество 0 Коммент.

Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе

вчера 15:33 Общество 0 Коммент.

Более 200 новосибирцев задержаны в нетрезвом виде в праздничные дни

вчера 12:40 Общество 0 Коммент.

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

вчера 10:31 Хроника 0 Коммент.

На Транссибе продолжают ликвидировать последствия крупной аварии

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Пожар повышенной сложности потушили в садовом обществе в Новосибирске

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Завышенные цены нашли в смете строительства четвёртого моста в Новосибирске

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске покажут уникальное музейное шоу

12.01.2019 Общество 0 Коммент.

Следком проверит новосибирский батутный центр после жалоб о травмированных детях

12.01.2019 Хроника 0 Коммент.

Хоккейная «Сибирь» в домашнем матче проиграла «Северстали»

11.01.2019 Общество 0 Коммент.

Обиженный колыванский мальчик оклеветал директора школы ради мести – заявил адвокат

11.01.2019 Хроника 0 Коммент.

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11.01.2019 Общество 0 Коммент.

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