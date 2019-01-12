В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

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Из-за ремонта теплотрасс в Новосибирске проводят отключение горячей воды и теплоснабжения.

14 января специалисты проведут ремонтные работы на тепломагистралях на улице Революции. В связи с этим 61 дом, два вуза, шесть детских учреждений, стоматологическая поликлиника и ещё 72 объекта останутся без тепла и горячей воды – сообщает Сибирская генерирующая компания. Отключение запланировано с 9:00 14 января до 01:00 15 января.

Из-за ремонтных работ проезжую часть на улице Революции сузили на 4,5 метра, движение транспорта будет ограничено. Дорогу обещают восстановить к 31 января.

Актуальную информацию о состоянии теплоснабжения, адресах домов, попадающих под отключение, можно узнать в сообществе СГК в социальной сети «ВКонтакте», а также на портале «СГК Онлайн».

Напомним, в декабре более 40 домов в Новосибирске остались без отопления.