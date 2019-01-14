В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

фото с сайта sib-science.info

Археологи нашли на месте, где строят новый мост, пуговицу, которая была снята с мундира французской армии времён Отечественной войны 1812.

Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, руководитель раскопок в Кривощёкове Сергей Колонцов принёс в музей Железнодорожного района необычную находку: пуговицу с изображением ласточки. Такие носили, по словам специалистов, французские воины эпохи Наполеона.

Её нашли на месте, где планируют построить четвёртый мост, который должен соединить Ипподромскую магистраль с площадью Труда и Энергетиков.

«В нашем музее появилась весьма интересная вещица — медная пуговица с изображением летящей ласточки. Что это за пуговица? Была ли она на мундире какого-нибудь ведомства? Старинная ли она? На эти вопросы предстоит ещё ответить специалистам. Есть различные версии появления французской пуговицы в Сибири. Одна из них связана с именем уроженца Кривощёкова Ивана Кузнецова. Это легендарная личность. Он был "забрит" в рекруты ещё в 1793 году», – передали слова представителей музея на сайте «Новости сибирской науки».

Интересный вопрос, как пуговица, предположительно наполеоновской армии, попала в сердце Сибири. Обсуждая эту проблему, историки вспомнили личность Ивана Кузнецова, уроженца деревни Кривощёково, которая стояла на месте Новосибирска в XVIII веке. Он служил в Тобольске, но во время Отечественной войны 1812 года его перевели в европейскую часть России, где в составе Киевского гренадёрского полка сибиряк участвовал в Бородинском сражении, а затем через всю Европу дошёл до Парижа. Дальше военного перевели в прапорщики, а затем – в подпоручики. И только через 10 лет он смог вернуться на родину в Тобольск, где его встретили аплодисментами.

«Можем лишь предположить, что пуговица с ласточкой была с французского платья, которое среди прочего привезли русские солдаты из Парижа в качестве трофея. В ближайшее время эта необычная находка займёт достойное место в экспозиции», – высказали своё мнение работники музея.

Сейчас от села Кривощёково не осталось ничего, кроме записей в документах. На его месте построили железную дорогу. Поэтому в наше время сложно точно определить, действительно ли эта пуговица была связана с Иваном Кузнецовым.

Напомним, 13 декабря сибирские учёные обнаружили странный предмет из клювов птиц.