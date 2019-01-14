В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

3 балла
-14
67.19 77.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

Рубрика: наука

14.01.2019 18:12

фото с сайта sib-science.info

Археологи нашли на месте, где строят новый мост, пуговицу, которая была снята с мундира французской армии времён Отечественной войны 1812.

Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, руководитель раскопок в Кривощёкове Сергей Колонцов принёс в музей Железнодорожного района необычную находку: пуговицу с изображением ласточки. Такие носили, по словам специалистов, французские воины эпохи Наполеона.

Её нашли на месте, где планируют построить четвёртый мост, который должен соединить Ипподромскую магистраль с площадью Труда и Энергетиков.

«В нашем музее появилась весьма интересная вещица — медная пуговица с изображением летящей ласточки. Что это за пуговица? Была ли она на мундире какого-нибудь ведомства? Старинная ли она? На эти вопросы предстоит ещё ответить специалистам. Есть различные версии появления французской пуговицы в Сибири. Одна из них связана с именем уроженца Кривощёкова Ивана Кузнецова. Это легендарная личность. Он был "забрит" в рекруты ещё в 1793 году», – передали слова представителей музея на сайте «Новости сибирской науки».

Интересный вопрос, как пуговица, предположительно наполеоновской армии, попала в сердце Сибири. Обсуждая эту проблему, историки вспомнили личность Ивана Кузнецова, уроженца деревни Кривощёково, которая стояла на месте Новосибирска в XVIII веке. Он служил в Тобольске, но во время Отечественной войны 1812 года его перевели в европейскую часть России, где в составе Киевского гренадёрского полка сибиряк участвовал в Бородинском сражении, а затем через всю Европу дошёл до Парижа. Дальше военного перевели в прапорщики, а затем – в подпоручики. И только через 10 лет он смог вернуться на родину в Тобольск, где его встретили аплодисментами.

«Можем лишь предположить, что пуговица с ласточкой была с французского платья, которое среди прочего привезли русские солдаты из Парижа в качестве трофея. В ближайшее время эта необычная находка займёт достойное место в экспозиции», – высказали своё мнение работники музея.

Сейчас от села Кривощёково не осталось ничего, кроме записей в документах. На его месте построили железную дорогу. Поэтому в наше время сложно точно определить, действительно ли эта пуговица была связана с Иваном Кузнецовым.

Напомним, 13 декабря сибирские учёные обнаружили странный предмет из клювов птиц.

Теги: археология наука СО РАН

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2018

Здоровый драйвер роста

В Новосибирской области создадут кластер электро...

Читать далее
Image
25.09.2018

Широкие горизонты «Академгородка 2.0»

Как учёные трёх ведущи...

Читать далее
Image
15.08.2018

Копать и строить

В сентябре археологи приступят к раскопкам на месте будущего...

Читать далее

Новости по теме

Учёные СО РАН помогут обеспечить питьевой водой южное побережье Крыма 11.01.2019 Учёные составили карту Томска из фотографий ночного неба 10.01.2019

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился